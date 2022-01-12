Bingöl'de yarın (13 Ocak) okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe (yarın) Erzincan ve Bayburt'ta okullar tatil edilir mi? Yurdun büyük bir bölümü soğuk havanın etkisi altına girdi. Havaların soğumasıyla yoğun kar yağışları da başladı. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte bazı illerde ve ilçelerde eğitimlere ara verildiği de açıklandı. Bingöl, Bayburt ve Erzincan'da da öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okullar tatil edilir mi? Erzincan ve Bayburt'ta kar tatili var mı?

Bingöl'de yarın (13 Ocak) okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe (yarın) Erzincan ve Bayburt'ta okullar tatil edilir mi? Yurdun büyük bir bölümü soğuk havanın etkisi altına girdi. Havaların soğumasıyla yoğun kar yağışları da başladı. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte bazı illerde ve ilçelerde eğitimlere ara verildiği de açıklandı. Bingöl, Bayburt ve Erzincan'da da öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okullar tatil edilir mi? Erzincan ve Bayburt'ta kar tatili var mı?

Soğuk hava dalgası ülkemizin her kesiminde etkisini gösteriyor. Kar yağışları ile birlikte okulların tatil edildiği haberleri de geliyor. Son olarak 12 Ocak Çarşamba günü 5 ilde okullar tatil edildi. Bingöl'de yaşayan vatandaşlar da 13 Ocak'ta okullar tatil mi sorusuna şimdiden yanıt arıyor.

Bingöl'de yarın (13 Ocak) okullar tatil mi?

Bingöl'de yaşayan ğrenciler kar yağışı ile okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bingöl'de okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bingöl'de kent genelinde okullar tatil olmasa bile kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde okullarda eğitime ara verilebilir.

13 Ocak Perşembe (yarın) Erzincan ve Bayburt'ta okullar tatil edilir mi?

Eerzincan, Bayburt ve Bingöl'de kar tatili kararını Valilikler veriyor. Kar tatili ile gilgili son gelişmelei Valiliklerin duyurularını takip ederek öğrenebilisiniz. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları da kar tatili açıklaması yapabilir. Bazı illerde ilçe bazlı okul tatilleri verilebiliyor. Yaşadığınız ilçenin kaymakamlık duyurularını takip ederek okul tatili ile ilgili gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

Bingöl 13 Ocak Perşembe hava durumu

Bingöl'de yarın (13 Ocak) yoğun kar yağışı bekleneiyor. Hava sıcaklıkları ise sıfırın altına düştü. Bingöl'de uç sıcaklıklarda en düşük eksi 17 görülüyor. İşte 13 Ocak Bingöl hava durumu...

5 İlde okullar tatil edildi

Şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle pek çok ilde ve ilçede okullar tatil edildi. Çnakkale, Kırklareli, Bingöl, Konya ve Tunceli'de eğitimlere 12 Ocak günü ara verildi. 13 Ocak günü okul tatil gelişmeleri ile ilgili henüz resmi açıklamalar gelmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.