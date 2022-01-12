Soğuk havalar yurdun her kesiminde kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesiyle pek çok ilimizde yoğun kar yağışları başladı. Yozgat'ta da 13 Ocak perşembe (yarın) kar yağışı beklendiği Meteoroloji raporlarında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler Yozgat'ta 13 Ocak'ta (yarın) okullar tatil mi? Yozgat'ta 13 Ocak Perşembe, 14 Ocak Cuma kar tatili olur mu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 13 Ocak Yozgat hava durumu tahmini...

Soğuk havalar yurdun her kesiminde kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesiyle pek çok ilimizde yoğun kar yağışları başladı. Yozgat'ta da 13 Ocak perşembe (yarın) kar yağışı beklendiği Meteoroloji raporlarında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler Yozgat'ta 13 Ocak'ta (yarın) okullar tatil mi? Yozgat'ta 13 Ocak Perşembe, 14 Ocak Cuma kar tatili olur mu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 13 Ocak Yozgat hava durumu tahmini...

Soğuk hava dalgası ülkemizin batıdan doğusuna kadar her ilinde kendsini gösteremeye başladı. İstanbul'a da yılın ilk karının düştüğü şu günlerde vatandaşlar yaşadıkları illerde kar yaışı olup olmyacağını araştırıyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre yurdun büyük bir kısmında bu haftadan itibaren yoğun kar yağışı görülecek. Yozgat'ta da kar yağışı kendisini gösterecek.

Yozgat'ta 13 Ocak'ta (yarın) okullar tatil mi?

Yozgat'ta yaşayan ğrenciler kar yağışı ile okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yozgat'ta okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yozgat'ta kent genelinde okullar tatil olmasa bile kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde okullarda eğitime ara verilebilir.

Yozgat'ta 13 Ocak Perşembe, 14 Ocak Cuma kar tatili olur mu?

Yozgat'ta kar tatili kararını Yozgat Valili veriyor. Kar tatili ile gilgili son gelişmelei Yozgat Valiliği'nin duyurularını takip ederek öğrenebilisiniz. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları da kar tatili açıklaması yapabilir.

Yozgat 13 Ocak Perşembe hava durumu

Yozgat'ta 13 Ocak'ta havanın akr yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yozgat'ta sıcaklıklar sıfırın altına düştü. 13 Ocak Perşembe günü Yozgat'ta hissedilen en düşük hava sıcaklığı -16 derece civarında olacak. İşte Yozgat 13 Ocak hava durumu tahmini...

5 İlde okullar tatil edildi

Şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle pek çok ilde ve ilçede okullar tatil edildi. Çnakkale, Kırklareli, Bingöl, Konya ve Tunceli'de eğitimlere ara verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.