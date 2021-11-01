Biraya zam mı geldi? Hangi biralara zam yapıldı? Alkollü ürünlere zam mı yapıldı? Alkollü içecek fiyatlarına ilişkin yeni bir iddia geldi... Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugünden itibaren biralara zam geldiğini duyurdu. İ

Biraya zam mı geldi? Hangi biralara zam yapıldı? Alkollü ürünlere zam mı yapıldı? Alkollü içecek tüketenlere kötü haber... Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugünden itibaren biralara zam geldiğini duyurdu.

Döviz kurlarında yaşanan artış bir çok ürüne zam olarak yansıyor. Son gelen açıklama ile alkollü içecek tüketicilerini üzdü. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı.

Biraya zam mı geldi?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İthal ürünlerde zam geçişi diğer firmaların ithal ürünlerinede önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" ifadelerini kullandı.

Hangi biralara zam yapıldı?

Alkol bağımlılığı (alkolizm) nasıl tanımlanabilir? Bağımlılık olgunluğa ulaşana kadar hangi süreçlerden geçer?

Alkol bağımlılığı diğer bağımlılıklar gibi iyileşme ve tekrarlama dönemlerinden oluşan, süreğen bir beyin hastalığıdır. Bu hastalıkta kişi kontrolsüz şekilde öngördüğü miktardan fazla alkol tüketmektedir ve bireyin işlevselliğinde belirgin kayıplar olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü alkol bağımlısını “uzun süre ve alışılmışın dışında alkol alan, alkole bağlı ruhsal-bedensel-toplumsal sağlığı bozulan, buna karşın durumunu değerlendiremeyen; değerlendirse bile alkol alma isteğini durduramayan, tedaviye gereksinimi olan bir hasta” olarak tanımlamaktadır. Alkol bağımlılığı bir süreç sonucu gelişen bir hastalıktır. Bu sürecin genellikle yılları bulması nedeni ile kişinin fark etmesi ve yardım talebi gecikmektedir. Önceleri keyif amaçlı ara ara kullanılan alkolün miktarı ve sıklığı zaman ilerledikçe artmaya başlar. Kişi adım adım sosyal hayatını alkol alabilmeye uygun hale getirir. Alkol kullanımı ya da elde edilmesi için harcanan zaman diğer faaliyetlere ayrılan zamanın önüne geçer. Alkolden uzak kalınan zamanlarda “yoksunluk belirtileri” dediğimiz, kişiyi rahatsız eden belirtiler görülür. Kişi bu belirtileri yok etmek ya da en aza indirmek için yeniden daha fazla miktarda alkol alır, alkol kullanmaya yönelik aşırı bir istek duyar. Bu döngü sonucunda bağımlılık gelişir ve kişinin mutlaka tıbbi yardım alması gerekir.

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