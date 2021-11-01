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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Dönmez: 60 milyon varil petrol rezervi ülkeye kazandırıldı

Bakan Dönmez: 60 milyon varil petrol rezervi ülkeye kazandırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin ülkeye kazandırıldığını bildirdi.

4 Saat Önce
2021-11-01 12:01:37
Bakan Dönmez: 60 milyon varil petrol rezervi ülkeye kazandırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunumu yaptı.

Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar:

-Elektrik tüketimimiz 2020 yılında 306,1 milyar kilovatsaate ulaşmıştır. 2021 yılı tüketimimizin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngörüyoruz.

-2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğalgaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğalgaz ulaştırılmış durumdadır.

-Karadeniz'deki keşfimizin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır.

-Yeni YEKA projeleri kapsamında 2 bin megavat RES ve 2 bin 500 megavat GES olmak üzere toplam 4 bin 500 megavat kapasitelik YEKA yarışmaları gerçekleştirilecek.

-Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor.

-2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020'de 4,27 milyar dolar oldu. Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olmasını bekliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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