Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle | ATV Bir Küçük Gün Işığı 1.bölüm full tek parça izle

Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle | Fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisinin ilk bölümü yayımlandı. Dizinin sadece fragmanları değil, şarkısı da ayrı bir ilgi gördü. Peki ama dizinin konusu ne? İlk bölümde enler yaşandı? İşte soruların yanıtları için ATV Bir Küçük Gün Işığı 1.bölüm full tek parça izle!

Fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisinin ilk bölümü yayımlandı. Dizinin sadece fragmanları değil, şarkısı da ayrı bir ilgi gördü. Peki ama dizinin konusu ne? İlk bölümde enler yaşandı? İşte soruların yanıtları için ATV Bir Küçük Gün Işığı 1.bölüm full tek parça izle!

Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle

ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

İlk Bölümde Neler Yaşandı?

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

Bir Küçük Gün Işığı oyuncu ve karakterleri

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat -

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan .