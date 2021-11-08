Bir haftada kaç yumurta yememiz gerekiyor?

Yumurtanın faydalarını hepimiz biliyoruz. Yumurta örnek protein olarak kabul edilir ve anne sütünden sonra en kaliteli proteini içerir. Bu yüzden küçük büyük herkesin gün içerisinde yumurta tüketmesi gerekir. Peki faydalarından gerçek manada yararlanmak için bir hafta içerisinde kaç yumurta yememiz lazım? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Yumurta proteini %100 oranında vücut proteinlerine dönüşebilir. Yani yumurtadan aldığımız proteinin tamamı vücutta kullanılır. Bu yüzden yumurta örnek protein olarak adlandırılır. Yumurtanın içerisindeki protein, anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Bu yüzden yumurta vücudumuzun sağlığı için çok gereklidir. 1 tane yumurta yaklaşık 35-40 gram ete denk gelir. Yumurtanın sarı kısmı da beyaz kısmı da yaklaşık olarak eşit oranda protein içerir.

Yumurtanın besin değeri nedir?

Bir yumurta 3 gr protein içerir. Ayrıca yumurta A vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B12 vitamini, E vitamini ve kolin, lutein, zeaksantin, niasin, folat, biotin, kalsiyum, demir, magnezyum, bakır, iyot, çinko, sodyum içerir.

Haftada kaç yumurta yersek vücudumuz tam olarak yumurtanın faydalarından yararlanır?

Herkesin bünyesi, yaşam şekli, kilosu ve yaşı birbirinden farklıdır. Bu yüzden kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Tüm miktarlar ortalama değer olarak belirtilir.

Beslenme uzmanı ve yoga eğitmeni, dünyaca ünlü Keri Gans bu konuyu kısaca şöyle özetliyor; "Ortalama bir insan için günde 2 yumurta gayet normal. Bir insan uyguladığı beslenme programını ya da diyet listesini mutlaka kontrol etmeli ve doymuş yağları nereden aldığına bakmalı. Günde iki yumurta oldukça sağlıklı ama eğer yumurtaları çırpılmış olarak yiyor ve üstüne peynir koyuyorsanız, aslında doymuş yağ ve kalori alımını epey artırmış oluyorsunuz."

Yumurta kolesterolümüzü yükseltir mi?

İri bir yumurta 186 mg kolesterol içerir. Sağlıklı bir insanın günde 300 miligramın üzerinde kolesterol tüketmesi ise pek tavsiye edilmez. Bu nedenle uzmanlar gün içinde yiyeceklerden alınan ciddi kolesterol miktarlarının damarları tıkayıp kalp krizi gibi ciddi sorunlara sebep olabileceğini söylüyor. Yumurtanın ismi de içerdiği kolesterol yüzünden kötüye çıkmıştı. Fakat yapılan araştırmalar gösterdi ki olumsuz durumlara doymuş yağlar neden oluyordu. Yumurta gibi besinlerden alınan kolesterol çok da büyük bir sebep değildi. Hal böyle olunca da yumurtanın adı yeniden temize çıkmış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.