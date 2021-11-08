10 Kasım AVM'ler açık mı? 10 Kasım Çarşamba (bugün) AVM'ler kapalı mı? sorusu 10 Kasım günü AVM'ye gitmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. AVM'ler koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre kapalı kalmış ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalmıştı. Normalleşme ile birlikte AVM'ler normal çalışma düzenlerine geri döndü. Peki AVM'ler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde açık mı yoksa kapalı mı?

10 Kasım AVM'ler açık mı? 10 Kasım Çarşamba (bugün) AVM'ler kapalı mı? sorusu 10 Kasım günü AVM'ye gitmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. AVM'ler koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre kapalı kalmış ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalmıştı. Normalleşme ile birlikte AVM'ler normal çalışma düzenlerine geri döndü. Peki AVM'ler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde açık mı yoksa kapalı mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Okullarda, kamu kurumlarında cadde ve sokaklarda 10 Kasım nedeniyle programlar yapılacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde AVM'ye gidip alışeriş yapmak, sinemaya ve tiyatrooya gitmek isteyenler AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olacağını merak ediyor. Peki 10 Kasım AVM'ler açık mı? 10 Kasım Çarşamba (bugün) AVM'ler kapalı mı?

10 Kasım AVM'ler açık mı?

10 Kasım günü AVM'ler açık olacak. AVM'ler koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ile normal çalışma düzeninde hizmet vermeye başladı.

AVM'ler 10 Kasım'da kaçta açılacak kaçta kapanacak?

Hafta içi: 10.00- 22.00

Cumartesi: 10.00- 22.00

Pazar: 10.00- 22.00

AVM'ler pazar günü açık mı?

AVM'ler hafta içi ve hafta sonu haftanın 7 günü açıktır. AVM'ler sabah saat 10.00'da açılıyor ve akşam 22.00'de kapanıyor.

Pazartesi: 10:00 - 22:00

Salı: 10:00 - 22:00

Çarşamba: 10:00 - 22:00

Perşembe: 10:00 - 22:00

Cuma: 10:00 - 22:00

Cumartesi: 10:00 - 22:00

Pazar: 10:00 - 22:00

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almaz.

10 Kasım'da okul var mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde tüm yurtta etkinlikler düzenlenir. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla 10 Kasım'da tüm okullar açık olacak. Öğrenciler (İlkokul-Ortaokul-Lise) 10 Kasım'da okullarına gidecek.

İlkokul-Ortaokul-Lise 10 Kasım'da okul tatil mi?

Okullar 10 Kasım'da açık olacak. Öğrenciler okullarında 10 Kasım için belirlenen programlara katılacak.

10 Kasım'da banaklar açık mı?

Türkiye'deki tüm bankalar Atatürk'ü Anma Günü'nde açık olur.

2021 resmi tatiller hangi gün?

Yılbaşı – 1 Ocak Cuma, Tatil Süresi: 3 gün (hafta sonu dahil)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Cuma) – Tatil Süresi: 3 gün (hafta sonu dahil)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Cumartesi) – Tatil Süresi: Hafta sonu

Ramazan Bayramı (12 – 15 Mayıs Çarşamba – Cumartesi) – Tatil Süresi: 5 gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Çarşamba) – Tatil Süresi: 1 gün

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Perşembe) – Tatil Süresi: 1 gün

Kurban Bayramı (19 -23 Temmuz Pazartesi-Cuma) – Tatil Süresi: 9 gün (hafta sonu dahil)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Pazartesi) – Tatil Süresi: 3 gün (hafta sonu dahil)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Cuma) – Tatil Süresi: 3.5 gün (hafta sonu dahil)

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