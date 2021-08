'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' anlamı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğak katıldığı televizyon programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı bir yorum herkesi düşündürdü. Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında 'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' yorumunu yaptı. Vatandaşlar da bu deyimin anlamını araştırmaya başladı. Peki 'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' deyiminin anlamı nedir?

"Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" anlamı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğak katıldığı televizyon programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı bir yorum herkesi düşündürdü. Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında "Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" yorumunu yaptı. Vatandaşlar da bu deyimin anlamını araştırmaya başladı. Peki "Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" deyiminin anlamı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı bir yorum internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Erdoğan Kılıçdaroğlu için "Bizim öğrencilik yıllarımızdan öğrendiğimiz bir tekerleme var. Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" dedi.

"Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" anlamı nedir?

Deyimin anlamı ise "Hep aynı şeyleri tekrarlamak, çok çalışmak ama bir türlü ilerleyememek; yerinde saymak" şeklinde karşımıza çıkıyor.

Yaptığı işte sebat etmediği için ilerleme kaydedemeyen, bu yüzden de tekrar hep en baştan başlamak zorunda kalan insanların durumunu anlatmak üzere kullanılan bir deyim...

"Binâ, Arapça dilbilgisinde fiillerin çatılarını, Emsile de fiil çekimi ve örneklerini içerirdi. Bu ders, medreseye yeni başlayan çocuklar için çok zordu. 'Binâ' dersinde başarılı olanlar bir üst aşamalara geçirilirdi. Ancak o aşamalarda hata yapan öğrenciler geri çevrilip yeniden 'Binâ' okumaya mecbur edilirdi."

"Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" Atasözü ne demek?

Her insanın zeka seviyesi farklıdır. Kimi kişiler kısıtlı imkanlarla büyük başarılar elde eder. Kimi kişiler de her imkan olduğu halde başarılı olamazlar. Her insanın başarılı olacağız bir yönü mutlaka vardır. Çok çalışmasına karşın belli bir düzeyden öteye gidemiyor, ilerlemeye kaydedemiyor anlamında atasözüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.