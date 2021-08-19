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Hangi ülkede kaç Afgan mülteci var?

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra binlerce kişi bu ülkeyi terk etti. Bugün, Türkiye, Pakistan, İran'ın aralarında olduğu çok sayıda ülke Afganlara ev sahipliği yapıyor.

2 Saat Önce
2021-08-19 08:19:36
Hangi ülkede kaç Afgan mülteci var?

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra binlerce kişi bu ülkeyi terk etti. Bugün, Türkiye, Pakistan, İran'ın aralarında olduğu çok sayıda ülke Afganlara ev sahipliği yapıyor. Peki hangi ülkede kaç Afgan mülteci var?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) rakamlarına göre, 2020'nin sonunda iltica sürecine girmemiş veya bu süreci tamamlamamış yaklaşık 2,6 milyon Afgan mülteci vardı. Afgan mültecilerin yüzde 85'i Afganistan'ın komşu ülkeleri İran ve Pakistan'da bulunuyor.

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Yine 2020'nin sonlarındaki rakamlara göre, Almanya en fazla Afgan mülteciye ev sahipliği yapan üçüncü ülke konumunda. Afgan mültecilerin 148 bini, yani genel rakamın yüzde 5.5'i Almanya'da bulunuyor.

Avusturya, Fransa ve İsveç, Avrupa'daki Afgan mülteciler için diğer önemli destinasyonlar arasında. Avrupa Birliği'nin son raporuna göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde AB'de yaklaşık 7.000 Afgan'a kalıcı veya geçici yasal statü verildi. Bunların en az 2 bin 200'ü Yunanistan'da, bin 800'ü Fransa'da, 1000'i Almanya'da ve yaklaşık 700'ü İtalya'da bulunuyor.

Genel olarak, Afgan mültecilerin çoğuna yalnızca geçici kalma hakkı verilmiş olsa da, AB'de yasal statü hakkı almış Afganların oranı yüzde 62.

Fransa ve Almanya, Afgan sığınmacıları en çok reddeden ülkeler

Öte yandan Fransa ve Almanya, Afgan sığınmacıları en çok reddeden ülkeler oldu. Ancak son dönemde Avrupa ülkeleri de Afganistan'daki gelişmeler ışığında sınır dışı işlemlerini askıya aldı.
Avustralya'da 11 bin Afgan mülteci bulunuyor. Bu sayı Birleşik Krallık, Hindistan ve ABD'de bulunanların sayısını aştı.

ABD, ülkedeki askeri görev sırasında Washington hükümeti ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışan Afganlar için programını genişletti. Associated Press, yaklaşık 20 bin kişinin bu ülkede mülteci statüsüne başvurmasının beklenebileceğini bildirdi.

ABD, 2021'de 500'e yakın Afgan mülteci kabul ederken, 2020 mali yılında 600 ve 2019 mali yılında 1.200 mülteci kabul etti.

Türkiye'de kaç Afgan var?

Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre, Türkiye'de ikamet eden göçmen ve mültecilerin sayısı 3,9 milyon ve bunların yüzde 90'ını Suriyeliler oluşturuyor.

Euronews'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne son süreçte en az 300 bin kişinin vize müracaatında bulunduğunu dile getirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12 Ağustos 2021 rakamlarına göre, bu yıl 29 bin 118 Afgan düzensiz göçle Türkiye'ye geldi. Bu sayı 2019'da 201 bin 437, 2020'de ise 50 bin 161 idi.

2018'de 100 bin 841, 2017'de 45 bin 259, 2016'da 31 bin 360, 2015'te 35 bin 921, 2015'te 12 bin 249 Afgan Türkiye'de yakalandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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