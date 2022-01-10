Bebeklerde uyku eğitimi için hangi yöntemler uygulanabilir?

Zihinsel gelişim, fiziksel aktivite ve beslenme düzeni için bebeğin yeterli süre ve nitelikli şekilde uyuması çok önemlidir. Uykuya olan ihtiyaç, bebek büyüdükçe azalmaya başlar. Yeni doğan bebekler ilk 3 ayda ortalama 18 saat uyur. Bu süre 36. ayda ortalama 10-12 saate düşer. Peki bebeğin uyku düzeni nasıl olmalı? Bebeğe uyku eğitimi vermek için hangi yöntemler vardır? Sizler için bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik...



Bebeğin yeterli ve düzenli bir şekilde uyuması zihinsel gelişimini, fiziksel aktivitesini ve beslenme düzenini olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bebeğin ilk 6 aydaki uykusu, fiziksel ve zihinsel gelişim için çok önemlidir. Pişik ve gaz problemi, ilk 6 ayda çok sık görülür. Bu yüzden bebekler zaman zaman uyku problemi yaşayabilir. Bebek 24 haftalık olana kadar pişiği önleme ve bebeğin gazını alma konusunda özenli davranmanız gerekir. Sindirim sistemi yeterince gelişmeyen bebeğinizde 6. aya kadar gaz problemi görülebilir. Bebeği uyutmadan önce gazını çıkarmasına yardımcı olmanız gerekir.

6-18 aylık dönemde, bebekler ortalama 13-15 saat uyur. İlk 6 ayda, bebekler 2-3 saatte bir uyanır bu yüzden düzenli bir gece uykusu yoktur. 24. haftadan itibaren bebekler kesintisiz uykuya alışmaya başlayacaktır. 9-12 saatlik gece uykusundan sonra, bebekler 4-6 saat gündüz uykusuna gereksinim duyar. 18. aydan sonra bebeklerin gece uykusu düzene girer, gündüz uyumak istemeyebilir.

Bebeklerde uyku eğitimi için hangi yöntemler vardır?

Bebeğin kesintisiz ve rahat uyumasını sağlamak için verilen uyku eğitiminde genellikle iki teknik kullanılır.

Ferber yöntemi (Kontrollü ağlatma) - Ferber yöntemini, 7. aydan itibaren bebeğinizin uyku saatlerini ve süresini düzenlemek amacıyla kullanabilirsiniz. Uyku ritüelleri oluşturma, uyku öncesinde dinlendirici etkinlikler yapma ve bebeği yatağına yatırıp belirli aralıklarda kontrol etme süreçlerini içeren Ferber yöntemi sayesinde 7-10 gün içerisinde bebeğinize uyku düzenini oluşturabilirsiniz.

Co-Sleep yöntemi (Yakın uyuma) - Bebeğin kendisini güvende hissederek rahat bir şekilde uyuması temeline dayanan Co-Sleep yöntemi, 6. aydan itibaren kullanılabilir. Co-Sleep yöntemi sayesinde bebeğinize uyku eğitimi verirken ritüeller oluşturup, rahatlatıcı sesler ile birlikte bebeğinizi uyutmaya çalışmanız gerekir. Co-Sleep yönteminde bebeğinizle ten teması kurmamanız ve bebeğiniz uyuduktan sonra yanından ayrılmanız gerekir. Co-Sleep uyku eğitimi tekniği sayesinde bebeğiniz 10-15 gün içerisinde düzenli bir şekilde uyuyabilir.

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