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TIMETURK / GENEL / Domenec Torrent hangi takımı çalıştırdı? Domenec Torrent kimdir?

Domenec Torrent hangi takımı çalıştırdı? Domenec Torrent kimdir?

Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-kırmızılı takım Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Gelecek isim şimdiden merak konusu oldu. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olarak Domenec Torrent olacağı konuşuluyor.

2 Saat Önce
2022-01-10 20:53:12
Domenec Torrent hangi takımı çalıştırdı? Domenec Torrent kimdir?

Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmesinin ardından ayrıldı. Başkan Elmas, telefonla ulaştığı Pep Guardiola'dan eski yardımcısı Domenec Torrent hakkında bilgi aldı. İşte Domenec Torrent'i merak edenler...

Asıl adı Domenec Torrent Font olan tecrübeli futbol adamı, 14 Temmuz 1962 yılında İspanya'da hayata gözlerini açtı. Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta kısa süre futbol oynayan Torrent, 27 yaşında kramponlarını astı ve antrenörlüğe adım attı. Çeşitli eğitimleri almasının ardından Palafrugell'de 6, Palamos ve Girona'da 1 sene teknik direktörlük yapan İspanyol futbol adamı, 2007 yılında Barcelona'nın yolunu tuttu, Katalan devinde Guardiola ile birlikte çalışmaya başladı.

İlk teknik direktörlük kariyerini ise 2018 yılında New York City'de yaşadı. 2020 yılında ise Flamengo takımının teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

60 yaşındaki Domenec Torrent, kasım 2020'den beri herhangi bir takım çalıştırmayan Domenec Torrent, UEFA Pro Lisans sahibi. İspanyol futbol adamının ağırlıklı olarak tercih ettiği sistem ise 4-2-3-1.

86 MAÇTA TAKIM YÖNETTİ

Pep Guardiola'nın izinden giden Torrent onunla 521 maça çıktı. 2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yaptı. Ayrıca toplamda 86 maçta takım yönetti. Maçlarda 44 galibiyet, 29 mağlubiyet elde etti.

Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent 4-2-3-1 oyun sistemini tercih etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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