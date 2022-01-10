Yetişkin insanlarda gibi bebekler de bazı sağlık problemleri veya çeşitli rahatsızlıklar yaşayabilir. Bunlardan biri de kusma durumudur. Peki bebekler neden kusar? Kusmaya en iyi ne gelir? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık....



Bebeğin kusmasının bir veya birden fazla nedeni olabilir. Aynı zamanda farklı yaş gruplarında farklı nedenler yüzünden kusma gerçekleşebilir.

Bebekler neden kusuyor?

Bebeğin kusmasının birden fazla sebebi olabilir. Ayrıca bu kusmalar yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Doğumdan sonra gerçekleşen kusmalar normal karşılanır. Altı aydan küçük bebekler sık bir şekilde kusuyorsa bu kusmanın nedeni reflü veya yanlış beslenme olabilir. Bebek doğduktan sonra ilk altı ay boyunca anne sütüyle beslenmesi oldukça önemlidir. Eğer bebeğe başka gıdalar verilirse kusma sorunu yaşamamak için kontrollü bir şekilde verilmedir.

Altı ve on iki aylık bebeklerde kusma genel olarak ek besinlere geçildiği için oluşur. Vücudun yeni besinlere alışma sürecinde kusma görülebilir. Bebeğin yemek yemeyi istememesi veya reddetmesi kusmaya yol açabilir. Bir yaşından büyük bebeklerde kusma problemi nadir görülür. Bir yaşından sonra görülen kusma beslenme konusuna bağlı olabilir. Bebeğe aşırı miktarlarda yemek yedirmek veya yağlı besinlerle beslemek kusmaya neden olabilir. Enfeksiyon veya reflü gibi hastalıklar da kusmaya sebep olabilir.

Bebeğin kusmasına ne iyi gelir?

Bebekler kustuklarında iyi gözlemlenmesi gerekir. Verilen gıdaların bebek için uygun olup olmadığına veya bebeğin yemek yemeyi isteyip istemediğine bakılmalı ve ona göre davranılmalıdır. Bebeklerde kusma psikolojik de olabilir. Bu yüzden onun güvende hissetmesini sağlamak gerekir.

Beslenme konusu, kusma sorununun aşılmasında ve önlenmesinde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesidir. Bebeğin üşütmesi kusmaya sebep olabilir. Bu yüzden bebeği sıcak tutarak üşütme engellenmelidir.

Anne sütüyle beslenen veya ek besinlere geçmiş bebeklerin yemek sırasındaki hareketlerine dikkat etmek gerekir. Eğer bebek yemeyi reddediyorsa zorlamamak gerekir.

Bebeğin gribe veya soğuk algınlığına yakalanmış olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüzden bebeği beslerken dikkatli olmak gerekir.

Bebeğe bir öğünde çok fazla yiyecek vermek doğru değildir. Sık aralıklarla beslemek, bebeğin kusmasının önüne geçer. Yemekten sonra bebeğin fazla hareket etmesi midesinin bulanmasına neden olabilir. Yemek yiyen bebek sakin bir şekilde yatırılmalı veya oturtulmalıdır.

Bebekler beslenme esnasında hava yutar ve bu mide problemlerine neden olur. Bebek beslendikten sonra gazını mutlaka çıkarmak gerekir.

Biberon deliği yeteri kadar büyük değilse bebek kusma sorunu oluşabilir. Bu gibi çözümler kusma probleminin önün geçmiyorsa ve bebek sık sık kusmaya devam ediyorsa, mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.