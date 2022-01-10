Bebeğinizin burnu tıkanırsa...

Burun içindeki dokular şiştiğinde ya da mukus ürettiğinde bebeklerde burun tıkanıklığı olabilir. Bebeklerin burun kanalları yetişkin insanlara göre daha dardır. Bu yüzden tıkanıklık kolay bir şekilde oluşabilir. Peki bebeğin burnundan nefes alması niye önemli? Bebek hastalanınca burun tıkanıklığı nasıl önlenebilir? Burnu tıkalı bebek hangi risklerle karşı karşıya? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...



Burun içinde dokular şişince veya mukus ürettiğinde bebeklerde burun tıkanıklığı görülür. Bebeklerin burun kanalları yetişkinlere göre daha dar olduğu için daha kolay bir şekilde tıkanır. Üst solunum yolu enfeksiyonları tıkanıklığın en sık sebebidir. Bebeklerde burun tıkanıklığı ciddi sorunlara yol açabilir.

Bebeğin burnundan nefes alması niye önemli?

Bebekler emerek beslenir. Bu yüzden de burundan nefes alıp vermeleri çok önemlidir. Bebeklerde burun tıkanıklığı oluşunca ilk olarak beslenme problemleri ortaya çıkar. Bebeklerin ağız yapıları farklıdır. Ağızdan nefes aldıklarında akciğerlere yeterli oksijen gitmez. Bebeğin burnu tıkandığı zaman beslenme, solunum ve uyku sorunları gelişir. Burun, vücuda giren havayı temizler, ısıtır ve nem kazandırır. Ağızdan nefes alınınca soğuk, kuru ve kirli hava teneffüs edilir. Bu da bebeğinizin daha çok enfeksiyon geçirmesine sebebiyet verir.

Bebek hastalanınca burun tıkanıklığının nasıl önüne geçilir?

Soğuk algınlığına bağlı olarak burun tıkanıklığı yaşayan bebeklerin bulunduğu oda çok fazla ısıtılmamalıdır. Çünkü çok sıcak ortamlarda nem miktarı azalır bu da burun tıkanıklığında artışa neden olur. Oda ısısını 22-24 derecede tutmak ve odayı nemlendirmek tıkanıklığı azaltacaktır. Nem oranını yükseltmek için soğuk veya sıcak buhar makinesi kullanılabilir. Ancak bunların sürekli kullanımı tavsiye edilmez. Çünkü uzun süreli kullanım zararlı mikroorganizmaların üremesine neden olabilir.

Burnu tıkalı bebek hangi risklerle karşı karşıya?

Burnu tıkanık olan bebeklerin yemek yeme düzeni, nefes alması ve gelişimiyle ilgili sorunlar oluşabilir. Bebekte görülen ağlama krizlerinin sebebi burundaki tıkanıklık olabilir. Burnu tıkalı bebek rahat bir şekilde uyuyamaz. Derin uykuya geçemedikleri için gerektiği kadar dinlenemezler. Burun tıkanıklığı çok ileri düzeyde olması durumunda uyku sırasında apne adı verilen solunum durması dahi yaşanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.