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TIMETURK / GENEL / Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Bugün Alparslan Büyük Selçuklu var mı?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Bugün Alparslan Büyük Selçuklu var mı?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm tarihi izleyenleri merak ediyor. Alparslan Büyük Selçuklu’nun 9.yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu?

2 Saat Önce
2022-01-10 20:39:23
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Bugün Alparslan Büyük Selçuklu var mı?

Pazartesi akşamları yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu, TRT 1 yayın akışında yer aldı. Ancak yeni bölümün detaylarına yer verilmedi. Normalde 9.bölüm ile izleyiciyle buluşacak olan diziyi yakın akışında göremeyenler Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu akşam neden olmadığını ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Dizi, 17 Ocak Pazartesi günü 9. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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