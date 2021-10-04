Bebeğiniz kabız olursa...

Anneler bebeklerinde sıklıkla kabızlık sorunu görebilir. Kabızlık hali bebekte huzursuzluğa, işthasızlığa neden olabilir. Peki bebeğin kabız olduğu nasıl anlaşılır? Kabız bebekler için bitkisel yöntemler var mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırıp derledik...



Kabızlık bağırsakların normale göre daha yavaş çalışması ve yenilen besinlerin sindirilmesinde güçlük yaşanmasıyla oluşur. Kabızlık yetişkin insanlarda görülebildiği gibi bebeklerde de sıklıkla görülebilir.

Kabızlık genellikle sindirim problemlerine bağlı olarak gelişir. Bir veya birden fazla sebebe bağlı olabilir. Kabızlık durumunda bebeğinizi mutlaka doktor kontrolünden geçirtmenizi tavsiye ederiz.

Kabızlığa iyi gelen bitkisel bir kür var mı?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bebeklerde görülen kabızlık problemlerine karşı 1 çay kaşığı keçiboynuzu pekmezinin sabah ve akşam verilmesinin kabızlığı önleme konusunda çok etkili olduğunu söylüyor. Fakat çocuk doktorunuza danışmadan bu kürü uygulamanızı tavsiye etmiyoruz.

Yeni doğan bebeğim kabız olabilir mi?

Yeni doğan bir bebek boşaltım sistemi henüz tam olarak gelişmediği için düzensiz kaka yapabilir. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Anneler ve babalar bebeğin gün içerisinde ne sıklıkta kaka yaptığını ve kaka rengine göre kabızlık durumunu anlayabilir.

Bebekler neden kabız oluyor?

Kabızlığın en büyük sebebi yeterli sıvı miktarının vücuda alınmamasıdır. Gün içerisinde yeterli miktarda su içmeyen bebekler kaka yaparken zorlanırlar ve çok az dışkı çıkarabilirler. Ayrıca kabızlık halinde kusma, ishal ve huzursuzluk da görülebilir.

Bebeğin devamlı katı yiyecekler tüketmesi, anne sütü alan bebeklerde az hareket etme veya annenin beslenme tarzı, çok fazla süt içme, bağırsakta oluşmuş yapısal rahatsızlıklar, genetiksel bağırsak yavaşlığı durumu da kabızlığa neden olabilir.

Anne sütü alan bebek de kabız olur mu?

Anne sütü alan bebeklerde sıvı miktarı genellikle yeteri kadar karşılandığı için kabızlık hali çok daha az görülür. Buna rağmen annenin yediği besinler süte geçtiği için bazı besinler yüzünden anne sütü alan bebekte de kabızlık olabilir. Ayrıca az hareket etme de anne sütü alan bebeği kabız edebilir.

Bebek kabız olursa ne yapmalı?

Fizyoterapist ve Ebe Ferda Saraçoğlu kabız olan bebeği sırt üstü pozisyonda yatırıp göbek deliğinin olduğu yere, saat yönünde masaj uygulamanın ağlayan bebeğinizin sakinleşmesini ve rahatlamasını sağlayacağını söylüyor. Daha sonra aynı işlem zıt yönde uygulanırsa kabızlık üzerindeki etkisini kısa zamanda görebileceğimizi belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.