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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü! Bakanlıktan açıklama...

Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü! Bakanlıktan açıklama...

Milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile görsel içeriklerin paylaşıldığı Instagram ve Facebook uygulamasına saat 18.30 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor.

57 Dakika Önce
2021-10-04 19:08:57
Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü! Bakanlıktan açıklama...

Sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram'ın yanı sıra WhatsApp'a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.

WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Facebook'ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor. Her üç uygulama da Facebook'a ait ve aynı altyapıyı paylaşıyor.

İnternet kullanıcıları, aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram'a girmekte sorun yaşarken, dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden “downdetector.com” adlı internet sitesine kullanıcılar tarafından çok sayıda hata bildirimi gönderildi.

Siteye göre söz konusu platformlara Türkiye saatiyle 18.44 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor.

İlk bildirimlerin gelmesinden kısa bir süre sonra, #facebookdown hashtag'i Twitter'da trend oldu ve dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılar bağlantı sorunları bildirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Sorun global

Yaşanan soruna ilişkin Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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