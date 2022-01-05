Bebekle anne arasındaki duygusal ve tensel bağın en kuvvetli olduğu zaman emzirme dönemidir. Peki bebeği sütten ne zaman kesmek gerekir? Bebeğin sütten kesilmeye hazır olduğunu nasıl anlayabiliriz? Sizler için bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik...



Bebekle anne arasındaki duygusal ve tensel bağın en güçlü olduğu zaman emzirme dönemidir. Anne sütü bebeğin sağlıklı gelişimine ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine katkı sağlar. Aynı zamanda manevi bağın kurulması açısından da emzirme dönemi çok hassastır. Bu yüzden emzirme işini sonlandırmak çoğu zaman hem anne hem de bebek için zor bir karar olabilir.

Bebeğin sütten kesilmeye hazır olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay boyunca, mümkünse, sadece anne sütü ile beslenmeleri gerektiğini savunur. 6. aydan sonra ise bebek kademeli bir şekilde ek gıda alımına başlar ve gün geçtikçe normal bir yetişkinin beslenme biçimine doğru evrilir. Bebeği sütten kesmek için net bir zaman yoktur. Bu tamamen bebeğe özel olarak gelişmelidir. Eğer bebek günlük alması gereken gıdaları alıyor ve gece uykularında herhangi bir problem yaşamıyorsa emzirme süreci iki yaşına dek uzatılabilir.

Emzirmeyi noktalamak için en doğru zaman, bebeğin de annenin de buna en çok hazır oldukları zamandır. Fakat bu dönemin, bebeğin ve annenin günlük hayatında stresli oldukları bir zamana denk gelmemesine özen göstermek gerekir. Örneğin bebeklerin diş çıkarma zamanı onlar için yeterince zor bir süreçtir. Bu süreçte sütten kesmenin bu döneme rastlaması çocuğun üzerinde ekstra bir yük ve stres oluşmasına neden olacaktır.

Bebeğinizi sütten kesmeye karar verdiyseniz ve süreci başlattıysanız sonuna kadar sabırlı kalabilmeyi başarmanız gerekir. Bebeğinizin sağlığı ve kendi psikolojiniz için süreci sabır ve minimum sorunla atlatmanız gerekir.

Sabırlı olduğunuz kadar kararlı da olmanız gerekir. Çocuğunuz için bu işi travmaya çevirmeden, sürecin büyümenin bir aşaması olduğuna onu ikna etmeye çalışarak ve sınırları doğru bir şekilde belirleyerek duruma mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmalısınız.

Çocuğunuzla empati kurmayı başarırsanız onun gerçekten ne hissettiğini doğru bir biçimde anlayabilir ve sütü bırakırken ortaya çıkabilecek endişe, korku, güvensizlik gibi duygularla baş etmesine destek olabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.