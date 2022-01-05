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TIMETURK / DÜNYA / Cezayir, Paris büyükelçisini geri gönderiyor

Cezayir, Paris büyükelçisini geri gönderiyor

Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'sömürge dönemi açıklamalarına' tepki olarak 3 ay önce çağırdığı Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'un görevinin başına döneceğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-01-05 19:27:07
Cezayir, Paris büyükelçisini geri gönderiyor

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, yarından itibaren görevine dönecek Büyükelçi Davud'u kabul ettiği belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Cezayir, Macron'un açıklamaları üzerine büyükelçisini geri çağırmıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2 Ekim 2021'de Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırmıştı.

Cezayir'de "askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazıldığını, gerçeklere dayanmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini" ileri süren Macron, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

Bunun üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "Macron'un ifadeleri Fransız sömürgeciliğine karşı direnen 5 milyondan fazla şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakaret" diyerek Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını kınamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Paris Büyükelçisi Davud'u istişare için ülkeye çağırmış, Cezayir'in hava sahası Fransız askeri uçaklarına kapatılmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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