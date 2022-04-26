Bayram'da hangi yollar ücretsiz? Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü bayramda (paralı) ücretli mi, ücretsiz mi? Ramazan bayramı 2 Mayıs'ta başlıyor. Bayram tatilini fırsat bilerek ailesiyle gezmeye çıkmanın planını yapan vatandaşlar bayramda hangi yolların ücretli (paralı), hangi yolların ve köprülerin ücretsiz (bedava) olduğunu araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. işte Ramazan bayramında ücretli ve ücretsiz köprü ve otoyollar...

Bayram'da hangi yollar ücretsiz? Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü bayramda (paralı) ücretli mi, ücretsiz mi? Ramazan bayramı 2 Mayıs'ta başlıyor. Bayram tatilini fırsat bilerek ailesiyle gezmeye çıkmanın planını yapan vatandaşlar bayramda hangi yolların ücretli (paralı), hangi yolların ve köprülerin ücretsiz (bedava) olduğunu araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. işte Ramazan bayramında ücretli ve ücretsiz köprü ve otoyollar...

Ramazan bayramına sayılı günelr kala pek çok kişi şimdiden tatil pşanı yaptı. Tatil için yola çıkmak üzere olan vatandaşlar bayramda hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını merak ediyor. Konuya ilişkin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2 Mayıs 2022'den itibaren köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı netleşti.

Bayram'da hangi yollar ücretsiz?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü bayramda (paralı) ücretli mi, ücretsiz mi?

Alınan karar 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeleri kapsamıyor. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

Ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak?

Köprü ve otoyollardan araçla ücretsiz geçişler 30 Mayıs Cumartesi gününden itibaren (Cumayı Cumartesiye bağlayan gece) başlayacak. 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar ücretsiz geçişler sürecek.