Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi, ücretli mi? Çanakkale Köprüsü bayramda bedava mı? Çanakkale Köprüsü paralı mı, indirimli mi?

Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi, ücretli mi? Çanakkale Köprüsü bayramda bedava mı? Çanakkale Köprüsü paralı mı, yoksa indirimli mi? soruları Ramazan bayramının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. 18 Mart 2022'de açılan ve açılışından sonra 1 hafta boyunca ücretsiz geçilen Çanakkale Köprüsü bölge halkının ulaşımını ciddi oranda rahatlattı. Bayram tatiline çıkacakları şimdiden Çanakkale Köprüsü'nün bayramda ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağını merak ediyor.

Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi, ücretli mi? Çanakkale Köprüsü bayramda bedava mı? Çanakkale Köprüsü paralı mı, yoksa indirimli mi? soruları Ramazan bayramının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. 18 Mart 2022'de açılan ve açılışından sonra 1 hafta boyunca ücretsiz geçilen Çanakkale Köprüsü bölge halkının ulaşımını ciddi oranda rahatlattı. Bayram tatiline çıkacakları şimdiden Çanakkale Köprüsü'nün bayramda ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağını merak ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde görkemli bir törenle açıldı. Çanakkale Köprüsü'nün açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı. Erdoğan köprünün açılışında yaptığı konuşmada vatandaşlara 1 hafta ücretsiz geçiş imkanı tanıdığını belirtmişti. Çaakkale Köprüsü üzerinden yüz binlerce araç geçti. Avrupa ile Asya'yı Çanakkale üzerinden ilkl defa birbirine bağlayan bu dev köprü bölge halkının ulaşımını da çok büyük oranda rahatlattı.

Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi?

Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar şimdiden tatil planı yapmaya başladı. Tatile çıkacakların en önemli rotalarından biri de Çanakke Köprüsü üzerinden geçmek. Peki Çanakkale Köprüsü Ramazan bayramında ücretsiz mi yoksa ücretli mi?

Çanakkale Köprüsü'nün bayramda ücretli mi yoksa indirimli mi olacağına https://www.1915canakkale.com/ internet sitesinden de takip edebilirsiniz.

Çanakkale Köprüsü bayramda bedava mı?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olduğu açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Çanakkale Köprüsü paralı mı, yoksa indirimli mi?

Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye genelinde hangi yolların ücretsiz olduğu belirtildi. Karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN da ücretsiz olacak

Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Çanakakale Köprüsü hakkında

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsüdür. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun bir parçası olan köprü, 18 Mart 2022'de hizmete girdi. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun orta açıklığına sahip asma köprüsü olmuştur.

Köprünün temeli 18 Mart 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın da katıldığı törenle Lapseki'de atıldı. 16 Mayıs 2020'de köprünün kuleleri tamamlandı. Şubat 2022'de tamamlanan köprü, 18 Mart 2022'de trafiğe açılmıştır.