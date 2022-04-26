Bayramda paralı yollar ücretsiz mi? Hangi yollar ücretsiz? Ramazan bayramında 15 Temmuz (Boğaziçi) FSM Köprüsü ücretsiz mi, bedava mı? soruları araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan bayramı tatilini fırsat bilerek gezmeye çıkmak isteyen vatandaşlar paralı yolların ve köprülerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçişler bayramda ücretsiz olacak. Peki Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretli mi yoksa indirimli mi olacak?

Bayramda paralı yollar ücretsiz mi? Hangi yollar ücretsiz? Ramazan bayramında 15 Temmuz (Boğaziçi) FSM Köprüsü ücretsiz mi, bedava mı? soruları araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan bayramı tatilini fırsat bilerek gezmeye çıkmak isteyen vatandaşlar paralı yolların ve köprülerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçişler bayramda ücretsiz olacak. Peki Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretli mi yoksa indirimli mi olacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ramazan bayramının başlamasına sadece sayılı saatler kaldı ve vatandaşlar şimdiden tatil planlarını yaptı. Memleketlerien gitmek için hazırlıklara başlayanlar otoyol ve köprülerin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu araştırıyor. Peki Bayramda hangi yollar ve küprüler ücretsiz?

Bayramda paralı yollar ücretsiz mi?

Bayram için beklenen karar açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bayramda Karayolları sorumluluğundaki yollar ücretsiz olacak.

Ramazan bayramında 15 Temmuz (Boğaziçi) FSM Köprüsü ücretsiz mi, bedava mı?

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Marmaray, İZBAN, Başkentray bayramda ücretsiz mi?

Şehir içi ulaşımda vatandaşların vazgeçilmezi olan Marmaray, İZBAN, Başkentray ile ilgili de kararlar alındı. Vatandaşlar 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Marmaray, İZBAN, Başkentray'ı ücretsiz kullanabilecek.

Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretli?

Alınan kararlar 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeleri kapsamıyor.

Karayolları nedir?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de şehir içi yollar hariç tüm karayollarından sorumlu olan kurumdur. Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde 1929 yılında Şose ve Köprüler Reisliği olarak kurulmuş, 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlıdır. .