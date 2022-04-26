İzmir'de bayramda ESHOT otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi? Bayram'da İZBAN ücretsiz mi? İzmir ESHOT otobüs, metro Ramazan bayramında bedava mı? İzmir'de yaşayanlar Ramazan bayramına sayılı günler kala ESHOT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İzmir'de her bayramda olduğu gibi bu bayramda da otobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. Ayrıca Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre İzmir'de İZBAN seferleri de Bayram boyunca ücretsiz olacak.

İzmir'de bayramda ESHOT otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi? Bayram'da İZBAN ücretsiz mi? İ İzmir ESHOT otobüs, metro Ramazan bayramında bedava mı? İzmir'de yaşayanlar Ramazan bayramına sayılı günler kala ESHOT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İzmir'de her bayramda olduğu gibi bu bayramda da otobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. Ayrıca Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre İzmir'de İZBAN seferleri de Bayram boyunca ücretsiz olacak.

Ramazan bayramına sayılı saatler kala İzmir'de yaşayan vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretli mi, indirimli mi yoksa ücretsiz (bedava) mi olacağını araştırmaya başladı. Koronavirüs pandemisinin ardından uzun yıllar sonra ilk defa kısıtlama olmadan bayram tatiline çıkacak olan milyonlarca kişi şehir içi ulaşımın ücretisz olmasını bekliyor. İzmir'de de yaşayanlar ESHOT otobüs ve metro seferlerinin ücretli mi yoksa indirimli olduğunu şimdiden araştırmaya başladı.

İzmir'de bayramda ESHOT otobüsler ücretsiz mi, indirimli mi?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramında toplu ulaşım araçlarının ücretli mi yoksa ücertsiz mi olacağını araştırıyor. İzmir'de geçtiğimiz yıllarda bayramda toplu taşımalarda indirim uygulanmıştı. 2022 yılı bayram süresince İzmi'de ESHOT ulaşımlarında indirim mi uygulanacağı yoksa ücretsiz mi olacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

İzmir ESHOT otobüs, metro Ramazan bayramında bedava mı?

İzmir'de şehir içi ulaşımda vatandaşların sıkça kullandığı ESHOT seferleri ile ilgili henüz duyuru gelmedi. İzmir'de Ramazan bayramında ESHOT, otobüs, metroların durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır.

Bayram'da İZBAN ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar İzmir'de yaşayanları sevindirdi. Buna göre İzmir'de 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar (Ramazan bayramı boyunca) İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.