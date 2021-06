Başak Ermiş kimdir? Can Topçu kimdir?

Başak Ermiş kimdir? Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Başak Ermiş, oyuncu erkek arkadaşı Can Topçu tarafından vahşice dövüldüğünü iddia etti. İddialar sonrası Can Topçu'da bir açıklama yayınladı ve 'Böyle olmasını istemezdim.' dedi. Olay medyada geniş ye bulurken Başak Ermiş'in kim olduğu ve Can Topçu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Can Topçu kimdir?

Başak Ermiş kimdir?

Dizi oyuncusu Can Topçu tarafından vahşice darp edildiği iddia edilen Başak Ermiş'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Başak Ermiş kimdir? Başak Ermiş sosyal medya fenomeni. 22 yaşındaki Başak Ermiş TikTok paylaşımlarıyla tanınıyor.

Can Topçu kimdir?

Can Topçu'nun ‘Adana 01' dizisinde rol aldığı öğrenildi. Can Topçu dizi oyuncusudur. Can Topçu'nun kız arkadaşı Başak Ermiş'i öldüresiye dövdüğü iddia edildi. Can Topçu Adana 01 dizisinde rol alıyor.

"Böyle olsun istemezdim"

Can Topçu ise yaptığı açıklamada, "Böyle olsun istemezdim. Bir anlık sinirle olan bir şeyi menfaatine çevirdi" dedi. Topçu şu ifadeleri kullandı: El kaldırmamam gerekirdi. Ben vurmak istemedim, evden dışarı çıkacaktım kapıyı kitledi ağır küfürler etti. Sonunda o vurunca olanalr oldu. Ben özür diliyorum. Ben ne kadar haklı veya haksız olsam onun da bu konuda haksız olduğunu düşünüyorum. Vurduğum için haksız oldum ama iftiraları kabul etmiyorum. Sizlerde en kısa zamanda farkına varacaksınız" dedi.

Kız arkadaşı canını zor kurtardı

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşıyordu. Önceki akşam eve arkadaşları da gelmiş sohbet ediyorlardı. Can Topçu, Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Başak Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti. İsteğinin yerine gelmediğini gören Can Topçu, Başak Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı. Evde bulunan arkadaşları Başak Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Can Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Başak Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı. Ayıldığında da eniştesini arayarak yardım istedi. Can Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

