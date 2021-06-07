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iPhone 13'ün yeni renk seçeneği şaşırttı

Apple'ın yaz sonunda yapacağı lansman yaklaşırken iPhone 13 modeli, şaşırtıcı bir renk seçeneği ile gündeme geldi. iPhone 13 renk seçenekleri nelerdir? iPhone 13 yeni rengi nelerdir? İşte detaylar...

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07.06.2021 12:20:41
iPhone 13'ün yeni renk seçeneği şaşırttı

iPhone 13 serisinin sızıntıları, tanıtım tarihine doğru yaklaşırken epey artmaya başladı. Lansman tarihi yaklaştıkça, teknik detaylar dışında telefonun tasarım ve renk detayları da ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta bazı kaynaklar pembe renkli iPhone 13‘ü gösterirken, bu kez de farklı kaynaklar turuncu/bronz renkli modeli gösterdi.

Turuncu/bronz iPhone 13 ilk kez görüldü

iPhone-13

Apple'ın yeni iPhone'ları aksilik olmaz ise Eylül ayında piyasaya sürülecek. Cihazların önceki nesil modellere göre çok fazla tasarımsal değişikliği olmayacak. Ancak şirket çentik boyutunu kısaltırken, ekran ve pil tarafında da bazı yeniliklere yer verecek. Dört model olarak karşımıza çıkacak olan iPhone 13 serisi; A15 çip, daha büyük pil ve depolama alanına sahip olacak. En önemlisi de 120Hz ekranlı ilk iPhone unvanını da 13 serisi taşıyacak.

Şu anda cihazların tanıtım tarihi hakkında belirsizlikler sürüyor. Ancak iPhone 12 serisinde olduğu gibi lansman tarihinde bir ertelenme olması beklenmiyor. Zira vaka sayılarındaki gerilemeler ve aşıların vurulma oranının artması, ABD'li üretici için lansnmanı yapması için hiçbir olumsuzluk vaat etmiyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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