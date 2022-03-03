DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
TKP Genel Sekreteri'nden Millet İttifakı'na 'Ukrayna' eleştirisi
Sadakatsiz 51. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölümde neler oldu?
Hüseyin Elmapınar kimdir? Hüseyin Elmapınar öldü mü? Hüseyin Elmapınar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
'Putin'in 'Allahu Ekber' diye bağıran Çeçenleri çağırdığını gördüğümde kanım donuyor'
'16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya yardıma geliyor'
Antalya'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edilir mi?
Rusya'dan ABD'ye misilleme
Hileli ürünler listesi | Hile yapan markalar hangileri? Hile ve tağşiş yapan 371 firma ve 559 ürün hangisi?
Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ hakim karşısında
Kuruluş Osman 84. bölüm full HD izle | Kuruluş Osman son bölüm özeti
Bursa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Oruç tutmak için nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Zelenskiy: 'Öyle bir cevap vereceğiz ki şaşıracaksınız'
Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Lavrov: 'Batı, Rusya’yı duyuyor, fakat dinlemiyor'

TIMETURK / GENEL / Bankalarda maske zorunluluğu kalktı mı? Hastane, belediye ve kamu kurumlarında maske yasağı kalktı mı? İETT otobüslerinde maske yasağı kaldırıldı mı?

Bankalarda maske zorunluluğu kalktı mı? Hastane, belediye ve kamu kurumlarında maske yasağı kalktı mı? İETT otobüslerinde maske yasağı kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın merakla beklenen açıklamasından sonra 'Bankalarda maske zorunluluğu kalktı mı? Hastane, belediye ve kamu kurumlarında maske yasağı kalktı mı? İETT otobüslerinde maske yasağı kaldırıldı mı?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yıllardır beklenen gelişmeyi Bakan Koca duyurdu. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Fahrettin Koca salgının artık gücünü yitirdiğini ve maske yasaklarının esnetildiğini duyurdu. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalkarken, kapalı alanlarda da havalandırma durumuna göre maske takma şartı istenmeyecek.

2 Saat Önce
2022-03-03 12:08:28
Bankalarda maske zorunluluğu kalktı mı? Hastane, belediye ve kamu kurumlarında maske yasağı kalktı mı? İETT otobüslerinde maske yasağı kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın merakla beklenen açıklamasından sonra "Bankalarda maske zorunluluğu kalktı mı? Hastane, belediye ve kamu kurumlarında maske yasağı kalktı mı? İETT otobüslerinde maske yasağı kaldırıldı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yıllardır beklenen gelişmeyi Bakan Koca duyurdu. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Fahrettin Koca salgının artık gücünü yitirdiğini ve maske yasaklarının esnetildiğini duyurdu. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalkarken, kapalı alanlarda da havalandırma durumuna göre maske takma şartı istenmeyecek.

Sağlşık Bakanı Fahrettin Koca milyonlarca vatandaşı sevindiren açıklamayı Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptı. Bakan Koca'nın açıklaması ile koronavirüs ile müacadelede yeni bir sayfa açılmış oldu. Virüsün artık eskisi kadar güçlü olmadığını belirten Bakan Koca maske konusudna alınan kararları açıkladı.

Bankalarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıklayacağını söyledi. Bakan Koca açıklamasında "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil." dedi.

Hastane, belediye ve kamu kurumlarında maske yasağı kalktı mı?

Maske yasağı belirlenen kurallar çerçevesinde kaldırıldı. Ancak bazı yerlerde maskelerin takılmasına halen devam edilecek. Bunların başında da sağlık kuruluşları geliyor. Ayrıca toplu taşıma ve otobüslerde de maske takılması zorunlu olarak devam edecek. Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak, "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." dedi.

Alınan kararlar ne zaman uygulanacak?

Bakan Koca'ya yeni uygulamaların ne zaman hayata geçeceğini de açıkladı. Koca açıklamasında alınan yeni kararlara ilişkin "Genelgeyle bunun duyurusu yapılacak" dedi.

Alınan yeni kararlar

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.

AVM'lerde maske takmak zorunlu mu? AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı? AVM maske yasağı yok mu?
İLİŞKİLİ HABERAVM'lerde maske takmak zorunlu mu? AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı? AVM maske yasağı yok mu?
Otobüslerde, minibüslede maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, metrobüs ve metroda maske yasağı kalktı mı?
İLİŞKİLİ HABEROtobüslerde, minibüslede maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, metrobüs ve metroda maske yasağı kalktı mı?
Market ve pazarlarda maske yasağı kalktı mı? Marketlerde maske takmak zorunlu mu? Markete maskesiz girilir mi?
İLİŞKİLİ HABERMarket ve pazarlarda maske yasağı kalktı mı? Marketlerde maske takmak zorunlu mu? Markete maskesiz girilir mi?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş