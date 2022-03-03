Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın merakla beklenen açıklamasından sonra 'Bankalarda maske zorunluluğu kalktı mı? Hastane, belediye ve kamu kurumlarında maske yasağı kalktı mı? İETT otobüslerinde maske yasağı kaldırıldı mı?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yıllardır beklenen gelişmeyi Bakan Koca duyurdu. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Fahrettin Koca salgının artık gücünü yitirdiğini ve maske yasaklarının esnetildiğini duyurdu. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalkarken, kapalı alanlarda da havalandırma durumuna göre maske takma şartı istenmeyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın merakla beklenen açıklamasından sonra "Bankalarda maske zorunluluğu kalktı mı? Hastane, belediye ve kamu kurumlarında maske yasağı kalktı mı? İETT otobüslerinde maske yasağı kaldırıldı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yıllardır beklenen gelişmeyi Bakan Koca duyurdu. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Fahrettin Koca salgının artık gücünü yitirdiğini ve maske yasaklarının esnetildiğini duyurdu. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalkarken, kapalı alanlarda da havalandırma durumuna göre maske takma şartı istenmeyecek.

Sağlşık Bakanı Fahrettin Koca milyonlarca vatandaşı sevindiren açıklamayı Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptı. Bakan Koca'nın açıklaması ile koronavirüs ile müacadelede yeni bir sayfa açılmış oldu. Virüsün artık eskisi kadar güçlü olmadığını belirten Bakan Koca maske konusudna alınan kararları açıkladı.

Bankalarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrasında salgınla mücadelede yeni bir yol haritası açıklayacağını söyledi. Bakan Koca açıklamasında "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil." dedi.

Hastane, belediye ve kamu kurumlarında maske yasağı kalktı mı?

Maske yasağı belirlenen kurallar çerçevesinde kaldırıldı. Ancak bazı yerlerde maskelerin takılmasına halen devam edilecek. Bunların başında da sağlık kuruluşları geliyor. Ayrıca toplu taşıma ve otobüslerde de maske takılması zorunlu olarak devam edecek. Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak, "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." dedi.

Alınan kararlar ne zaman uygulanacak?

Bakan Koca'ya yeni uygulamaların ne zaman hayata geçeceğini de açıkladı. Koca açıklamasında alınan yeni kararlara ilişkin "Genelgeyle bunun duyurusu yapılacak" dedi.

Alınan yeni kararlar

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.