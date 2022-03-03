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TIMETURK / GENEL / Market ve pazarlarda maske yasağı kalktı mı? Marketlerde maske takmak zorunlu mu? Markete maskesiz girilir mi?

Market ve pazarlarda maske yasağı kalktı mı? Marketlerde maske takmak zorunlu mu? Markete maskesiz girilir mi?

Marketlerde maske takmak zorunlu mu? Market ve pazarlarda maske yasağı kalktı mı? Markete maskesiz girilir mi? Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapıldı ve milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çok önemli kararlar alındı. Maske yasakları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca 'Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olması ve mesafeye uyulması şartıyla maske takılmayabilir.' dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından marketlerde maske takma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

3 Saat Önce
2022-03-03 11:31:23
Market ve pazarlarda maske yasağı kalktı mı? Marketlerde maske takmak zorunlu mu? Markete maskesiz girilir mi?

Marketlerde maske takmak zorunlu mu? Market ve pazarlarda maske yasağı kalktı mı? Markete maskesiz girilir mi? Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapıldı ve milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çok önemli kararlar alındı. Maske yasakları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca "Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olması ve mesafeye uyulması şartıyla maske takılmayabilir." dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından marketlerde maske takma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni kararları Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıkladı. Kovid-19 pandeimisi ile hayatımıza gren ve pek çok alanda zorunlu olan maskeler ve HES kodu uygulmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olması ve mesafeye uyulması şartıyla maske takılmayabilir. Peki market ve pazarlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Marketlerde maske takmak zorunlu mu?

Maske kullanma zorunluluğuna yönelik Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Fahrettin Koca özetle şunları söyledi: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil." Marketler kapalı alan olduğu için yeterli havalandırmanın olduğu yerlerde marketlerde de maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Market ve pazarlarda maske yasağı kalktı mı?

Pazar yerleri genellikle açık alanlarda kurulu oluyor. Dolayısıyla pazar yerlerinde de sosyal mesafeye uyarak maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı ifade ediliyor. Eğer kalabalık bir pazar ise burada maske takmak zorunlu olabilir.

Otobüslerde maske yasağı kalktı mı?

Bakan Koca topluı taşıma ile ilgili şunları söyledi: "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." dedi.

Bilim Kurulu sonrası alınan yeni kararlar

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.

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