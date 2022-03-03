Otobüslerde, minibüslede maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, metrobüs ve metroda maske yasağı kalktı mı? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıklayan Bakan Koca maske yasaklarına ilişkin de uzun zamandır beklenen müjdeleri sıraladı. Sık sık toplu taşıma kullanan vatandaşlar da otobüste maske yasağının olup olmadığını merak etmeye başladı.

Otobüslerde, minibüslede maske zorunluluğu kalktı mı? Otobüs, metrobüs ve metroda maske yasağı kalktı mı? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıklayan Bakan Koca maske yasaklarına ilişkin de uzun zamandır beklenen müjdeleri sıraladı. Sık sık toplu taşıma kullanan vatandaşlar da otobüste maske yasağının olup olmadığını merak etmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası milyonlarca kişinin merakla beklediği açıklamaları yaptı. Kovid-19 salgınından bu yana zorunlu olan maske yasaklarına dair alınan kararları açıklayan Koca şunları söyledi: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil." Bakan Koca'nın bu açıklamalarından sonra otobüs ve toplu taşımada maske yasağının olup olmadığı merak ediliyordu.

Otobüslerde, minibüslede maske zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milyonlarca kişiyi iilgilendiren açıklamayı yaptı. Bakan Koca maske yasağı kurallarının esnetildiğini açıkladı. Sık sık otobüs, minibüs ve metro ile seyehat eden vatandaşlar da "Otobüs, metrobüs ve metroda maske yasağı kalktı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske yasağı sadece açık alanlarda ve yeterli havalandırması olan kapalı alanlarda kaldırıldı. Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maske kullanımı devam edecek.

Otobüs, metrobüs ve metroda maske yasağı kalktı mı?

Otobüs gibi milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu devam edecek.

İşte alınan yeni kararlar

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Bakan Koca alınan yeni kararları açıkladı.

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.