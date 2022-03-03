AVM'lerde maske takmak zorunlu mu? AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı? AVM maske yasağı yok mu? Kovid-19 pandemisi çıktıktan bu yana vatandaşların heyecanla beklediği karar nihayet açıklandı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca 'Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.' dedi. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından AVM'lerde maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

AVM'lerde maske takmak zorunlu mu? AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı? AVM maske yasağı yok mu? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra sıkça sorulmaya başlandı. Sağlık Bakanı Koca uzun süredir beklenen müjdeli haberleri verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Koronavirüs pandemisi patlak verdiği günden bu yana zorunlu olan maske yasakları ile ilgili önemli kararları açıkladı.

AVM'lerde maske takmak zorunlu mu?

SAğlık Bakanı Koca salgının etkisini yitirdiğini söyleyerek vatandaşlara müjdeyi verdi. Bakan Koca açık alanlarda maske takma zorunluluğunun da kaldırıldığını duyurdu. Koca açıklamasında "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda değiliz." dedi. Bu açıklamadan sonra AVM'lerde maske yasağının devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.

AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda değiliz." dedi. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere AVM'ler eğer kapalı ise ve yeterli havalandırmaları mevcut ise bu AVM'lerde maske takma zorunluluğu olmayacak. Açık alan AVM'lerinde de maske takma zorunluluğu artık kalktı.

Bakan Koca müjdeleri sıraladı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Bakan Koca maske yasaklarının kaldırıldığını duyurdu. Koca açıklamasında " Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen tamak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır." diyerek de rehavete kapılmaması için uyardı. İşte Bilim kurulu Toplantısı sonrası alınan yeni kararlar;

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.