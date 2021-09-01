Balık fiyatları ne kadar? Hamsi, istavrit, palamut kilosu kaç para? Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de kalktı. Taze ve ucuz balık yiyecek olan vatandaşlar av yasağının bitmesiyle balık fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz sene yaşanan balık kıtlığı nedeniyle av yasağı bir süre daha uzatılmıştı. Yeni av sezonunun açıldığı ilk gün kasa kasa balıklarla dönen balıkçılar balık fiyatlarını da açıkladı.

Balık fiyatları ne kadar? Hamsi, istavrit, palamut kilosu kaç para? Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de kalktı. Taze ve ucuz balık yiyecek olan vatandaşlar av yasağının bitmesiyle balık fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz sene yaşanan balık kıtlığı nedeniyle av yasağı bir süre daha uzatılmıştı. Yeni av sezonunun açıldığı ilk gün kasa kasa balıklarla dönen balıkçılar balık fiyatlarını da açıkladı.

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar gece yarısı balık avı için denizlere açıldı. Gece geç saatlerde, sabaha karşı avdan kasa kasa balıklarla dönen balıkçılar yeni yılın ilk balık fiyatlarını da açıkladı. Peki Balık fiyatları ne kadar? Hamsi, istavrit, palamut kilosu kaç para?

Balık fiyatları ne kadar?

Gürpınar Balık Hali'nde komisyonculuk yapan Volkan Çimen “Tabii ilk ağlar sayılır, istavritin kilosu 15,20,25 lirayı bulabilir. İlerleyen günlerde fiyatlar kesinlikle düşecektir. bu ilk gün yani bununla bütün sezonu kıyaslamak yanlış olacak. İki günlük veya bir haftalık süre bazında daha net ortaya çıkacaktır yani. Tekir için fiyatlar değişken oluyor. Geçen sene yani 40 lirayla 60,70,80 liraya kadar çıkmıştı. Bazı günler 30 liraya kadar düşebiliyordu" diye konuştu.

Hamsi, istavrit, palamut kilosu kaç para?

Balıkçı Hakan Görmüş “Bu sezon ilk çekilen ağlarda istavrit var, mezgit çok az tekir balığı var. Şu anda başlangıç olarak çoğunlukla istavrit tutuldu. Tekir balığı geldi, çinekop yok. Lüfer şu an gözükmüyor ama bu 10 günlük süreçte netleştirebiliriz bunu. İstavrit 20,25 lira civarında burada satışı var şu anda. Balıkçıların ve reislerin söylediğine göre bir öngörü olarak bu sene palamut zayıf olacak. Hamsi, istavrit, barbun, tekir bu ürünler mevcut. İstavritin bugünkü fiyatı burada 25-30 lira civarında Balık Hali'nden çıkışı var. Tezgahlarda bu 50-60 liraya kadar çıkabilir. Çünkü üzerlerine maliyetleri biniyor, işçilikler biniyor. Tekir şu anda burada 50 lira 60 lira. Tezgahlarda 80-90 liraya kadar çıkabilir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.