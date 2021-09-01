Altına, Avrupa Merkez Bankası freni

Altın fiyatları, Euro bölgesi enflasyon verisinin açıklanmasından sonra Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının varlık alım programının azaltılmasına dair yorumlarıyla durağanlaştı. Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki güvercin mesajlarından destek bularak 1.800 doların üzerine tırmanmıştı.

BloombergHT'nin haberine göre altın, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının varlık alım programlarıyla ilgili şahin yorumları sonrasında yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL 'deki düşüşle birlikte hafif geriledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın kriz teşviklerini azaltarak 10 yılın zirvesine ulaşan enflasyona odaklanmaya başlaması gerektiğini söylemişti.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot ise "Euro Bölgesi'nde enflasyon görünümü AMB'nin teşvik politikasında ani bir yavaşlamayı ve Mart ayında pandemi acil durum tahvil programına son vermeyi haklı çıkarmaya yetecek kadar belirgin bir şekilde iyileşmiş olabilir" dedi

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, altının artan enflasyona karşı sigorta olarak hareket etmesi gerektiğini fakat fiyat baskısının merkez bankalarını sıkı para politikasına yönlendirme ihtimaliyle birlikte altına olan talebin azaldığını belirtti.

Ons altın fiyatı

Powell'ın güvercin konuşması sonrasında piyasalarda oluşan iyimser havayla birlikte haftaya 1.820 dolar civarında başlayan ons altın, hisse piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından sonra hafif bir düşüş kaydetmişti. AMB politika yapıcılarının varlık alımı mesajları sonrasında yatay bir seyir izleyen ons altın çarşamba günü 1.814 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Geçen hafta Jackson Hole sempozyumu öncesinde dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber 480 TL seviyesine kadar inen gram altın, toplantı sonrasında dolar kurunun zayıflamasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle pazartesi günü yatay bir seyir izlemişti. Gram altın, dolar kurundaki düşüşün devam etmesiyle birlikte çarşamba günü 485 TL'ye geriledi.

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