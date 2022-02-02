AYT'de kaç soru var? AYT kaç dakika? AYT konuları neler? sorusu YKS'ye girmeye hazırlanan milyonlarca kişi tarafından soruluyor. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı 3 oturumda yapılıyor. Birinci oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına katılan adaylar ardından Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ter dökecek. Milyonlarca kişinin hayatında dönüm noktası olan AYT sınavında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

AYT'de kaç soru var? AYT kaç dakika? AYT konuları neler? sorusu YKS'ye girmeye hazırlanan milyonlarca kişi tarafından soruluyor. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı 3 oturumda yapılıyor. Birinci oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına katılan adaylar ardından Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ter dökecek. Milyonlarca kişinin hayatında dönüm noktası olan AYT sınavında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

AYT sınavına girecek olan adaylar sınavla ilgili araştırma yapmaya başladı. AYT sınvı 2022 yılında 18 Haziran-20 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Hayallerindeki üniveristeye gidip istedikleri bölümü okumak isteyen öğrenciler yıllarda YKS sınavına hazırlanıyor.

AYT'de kaç soru var?

AYT oturumunda adaylara tüm bölümlerden 120 soru sorulmaktadır. AYT, alan yerleştirme puanının %60'ını oluşturmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde (Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih/1 10 soru Coğrafya/1 6 soru) toplam 40 soru vardır.

Sosyal Bilimler-2 Testinde (Tarih/2 11 soru, Coğrafya/2 11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık) 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ek olarak Felsefe Grubu soruları) toplamda 40 soru vardır.

Matematik Testi de toplam 40 sorudan oluşurken, Fen Bilimleri Testi ( Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru) toplam 40 soruyu içerir.

AYT kaç dakika sürüyor

AYT sınavında toplam 160 soru sorulur. AYT'de sorulan soruları çözmek için adaylara verilen süre 180 dakikadır. AYT sınavları geçen senelerde 10.15'te başlamıştı. Bu sene de AYT'nin 10.15'te başlaması bekleniyor.

2022 YKS sınavı ne zaman?

2022 yılında yapılacak YKS sınavı 18 Haziran 20 Haziran tarihleri arasında olacak. YKS sonuçları da 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İşte YKS oturumları tarihleri;

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022

AYT'de hangi konulardan soru çıkıyor?

2022 AYT sınavına girecek adaylar AYT konuları neler? AYT'de hangi konulardan soru çıkacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2022 AYT sorumlu olunan konular;

AYT Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

Mantık

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral

AYT Edebiyat Konuları

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

AYT Tarih Konuları

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

1881'den 1919'a Mustafa Kemal

Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk'ün Ölümü

Yüzyılın Başlarında Dünya

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

Türklerde Devlet Teşkilatı

Türklerde Toplum Yapısı

Türklerde Hukuk

Türklerde Ekonomi

Türklerde Eğitim

Türklerde Sanat

AYT Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

Dönüşümlerle Geometri

Trigonometri

Çemberin Analitiği

AYT Coğrafya Konuları

Şehirlerin Fonksiyonları

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler

Nüfus

Uluslararası Ulaşım Hatları

Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

AYT Felsefe Konuları

Felsefe'nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

İslam Düşüncesinde Tasavvu

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

Hazreti Muhammed

Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

AYT Fizik Konuları

Vektörler

Bağıl Hareket

Newton'ın Hareket Yasaları

Sabit İvmeli Hareket

Atışlar

Enerji ve Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Tork-Denge-Ağırlık Merkezi

Basit Makineler

Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Alternatif Akım ve Transformatörler

Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Radyoaktivite

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konuları

Kuantum Sayıları

Elektron Dizilimi

Periyodik Özellik

Gazlar

Çözeltilerde Derişim

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Denge

Asit-Baz Dengesi

Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)

Redoks

Piller

Elektroliz

Karbon Kimyasına Giriş

Hidrokarbonlar

Alkoller ve Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler ve Esterler

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Biyoloji Konuları

Sinir Sistemi

Endokrin Sistem

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Genetik Şifre-Protein Sentezi

Fotosentez – Kemosentez

Hücresel Solunum

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre

Geçen sene YKS'ye kaç kişi katıldı?

2021 yılında 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayılmıştı.

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