AYT'de kaç soru var? AYT kaç dakika? AYT konuları neler?
AYT'de kaç soru var? AYT kaç dakika? AYT konuları neler? sorusu YKS'ye girmeye hazırlanan milyonlarca kişi tarafından soruluyor. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı 3 oturumda yapılıyor. Birinci oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına katılan adaylar ardından Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ter dökecek. Milyonlarca kişinin hayatında dönüm noktası olan AYT sınavında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
2022-02-02 11:52:45
AYT'de kaç soru var? AYT kaç dakika? AYT konuları neler? sorusu YKS'ye girmeye hazırlanan milyonlarca kişi tarafından soruluyor. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı 3 oturumda yapılıyor. Birinci oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına katılan adaylar ardından Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ter dökecek. Milyonlarca kişinin hayatında dönüm noktası olan AYT sınavında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
AYT sınavına girecek olan adaylar sınavla ilgili araştırma yapmaya başladı. AYT sınvı 2022 yılında 18 Haziran-20 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Hayallerindeki üniveristeye gidip istedikleri bölümü okumak isteyen öğrenciler yıllarda YKS sınavına hazırlanıyor.
AYT'de kaç soru var?
AYT oturumunda adaylara tüm bölümlerden 120 soru sorulmaktadır. AYT, alan yerleştirme puanının %60'ını oluşturmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde (Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih/1 10 soru Coğrafya/1 6 soru) toplam 40 soru vardır.
Sosyal Bilimler-2 Testinde (Tarih/2 11 soru, Coğrafya/2 11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık) 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ek olarak Felsefe Grubu soruları) toplamda 40 soru vardır.
Matematik Testi de toplam 40 sorudan oluşurken, Fen Bilimleri Testi ( Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru) toplam 40 soruyu içerir.
AYT kaç dakika sürüyor
AYT sınavında toplam 160 soru sorulur. AYT'de sorulan soruları çözmek için adaylara verilen süre 180 dakikadır. AYT sınavları geçen senelerde 10.15'te başlamıştı. Bu sene de AYT'nin 10.15'te başlaması bekleniyor.
2022 YKS sınavı ne zaman?
2022 yılında yapılacak YKS sınavı 18 Haziran 20 Haziran tarihleri arasında olacak. YKS sonuçları da 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İşte YKS oturumları tarihleri;
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022
AYT'de hangi konulardan soru çıkıyor?
2022 AYT sınavına girecek adaylar AYT konuları neler? AYT'de hangi konulardan soru çıkacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2022 AYT sorumlu olunan konular;
AYT Matematik Konuları
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Mantık
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral
AYT Edebiyat Konuları
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
AYT Tarih Konuları
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1881'den 1919'a Mustafa Kemal
Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk'ün Ölümü
Yüzyılın Başlarında Dünya
İkinci Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat
AYT Geometri Konuları
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri
Çemberin Analitiği
AYT Coğrafya Konuları
Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler
Nüfus
Uluslararası Ulaşım Hatları
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler
AYT Felsefe Konuları
Felsefe'nin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
İslam Düşüncesinde Tasavvu
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
Hazreti Muhammed
Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları
AYT Fizik Konuları
Vektörler
Bağıl Hareket
Newton'ın Hareket Yasaları
Sabit İvmeli Hareket
Atışlar
Enerji ve Hareket
İtme ve Çizgisel Momentum
Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
Basit Makineler
Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
Alternatif Akım ve Transformatörler
Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
AYT Kimya Konuları
Kuantum Sayıları
Elektron Dizilimi
Periyodik Özellik
Gazlar
Çözeltilerde Derişim
Koligatif Özellikler
Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
Redoks
Piller
Elektroliz
Karbon Kimyasına Giriş
Hidrokarbonlar
Alkoller ve Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler ve Esterler
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
AYT Biyoloji Konuları
Sinir Sistemi
Endokrin Sistem
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Genetik Şifre-Protein Sentezi
Fotosentez – Kemosentez
Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre
Geçen sene YKS'ye kaç kişi katıldı?
2021 yılında 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayılmıştı.
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