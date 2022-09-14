Aynı evde yaşayan kardeşler TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi? Anne, baba ve çocuklar sosyal konutlara başvurabilir mi? soruları şu sıralar sosyal konut başvuru yapmak için hazırlanan pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 240 ay taksitle ve uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenler bazı şartları da taşıması gerekiyor. Peki aynı evde yaşayan anne, baba (karı-koca) ve 18 yaşından büyük çocuklar sosyal konutlara başvuru yapabilir mi?

Aynı evde yaşayan kardeşler TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi? Anne, baba ve çocuklar sosyal konutlara başvurabilir mi? TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül'den itibaren başladı. Başvuruların başlamasının üzerinden henüz bir kaç saat geçmesine rağmen başvuru sayısı 200 bine yaklaştı. TOKİ sosyal konut (ucuz ev) projesine aynı ailede yaşayan ancak 18 yaşından büyük olan vatandaşlar da başvuru yapıp yapamayacağı merak konusu.

Aynı evde yaşayan kardeşler TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan konuşmasında "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." dedi. 18 yaşından büyük ancak ailesiyle yaşayan vatandaşlarımız da TOKİ sosyal konut projesine başvurabilecek.

Anne, baba ve çocuklar sosyal konutlara başvurabilir mi?

CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut şunları söyledi: "18 yaşından büyükse kendi yuvasını kurmak için bu genç arkadaşımız çaba harcamıştır. Tabi yapacak. Artık istiyoruz ki; önce evini alsın sonra yuvasını kursun. O artık hane başı geliri içerisinde değil. O çünkü 18 yaşını geçmiş kendi başına bir bireydir. Sadece kendi kişisel geliri açıkladığımız geliri aşıyorsa konut sahibi olamaz. Hane başından dediğimiz orada eş, anne ve baba anlamındaki, çocuk zaten 18 yaşını geçmişse artık kendi bir birey olarak kabul ediliyor. Yuvadan uçacak bir kuş gibi görüyoruz."

Sosyal konut fiyatları ne kadar?

Sosyal konutlarda metrekareye göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler ile diğer şehirler arasında da fiyat farkları mevcut. Büyük şehirlerde 2+1 konutun fiyatı 780 bin lira civarında, diğer illerde ise 608 bin lira civarında olacak.