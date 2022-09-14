TOKİ sosyal konutlara kaç kişi başvurdu? Şimdiye kadar sosyal konuta (ucuz ev) kaç bin kişi başvuru yaptı? İstanbul-İzmir-Ankara'da sosyal konutlara kaç kişi başvurdu? Ev sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi TOKİ sosyal konut projesinin detaylarının belli olmasıyla rahat bir nefes aldı. Ödeme kolaylığı ve konut fiyatlarının düşüklüğü binlerce kişiyi sevindirdi. Ev sahibi olmak için sosyal konutlara başvuru yapanların sayısı saatler içinde yüz binlere yaklaştı. Bakan Kurum sosyal konutlara saatler içinde kaç kişinin başvuru yaptığını açıkladı?

TOKİ sosyal konutlara kaç kişi başvurdu? Şimdiye kadar sosyal konuta (ucuz ev) kaç bin kişi başvuru yaptı? İstanbul-İzmir-Ankara'da sosyal konutlara kaç kişi başvurdu? Ev sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi TOKİ sosyal konut projesinin detaylarının belli olmasıyla rahat bir nefes aldı. Ödeme kolaylığı ve konut fiyatlarının düşüklüğü binlerce kişiyi sevindirdi. Ev sahibi olmak için sosyal konutlara başvuru yapanların sayısı saatler içinde yüz binlere yaklaştı. Bakan Kurum sosyal konutlara saatler içinde kaç kişinin başvuru yaptığını açıkladı?

TOKİ sosyal konutlara kaç kişi başvurdu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan sosyal konut başvurularında dair sayı geldi. Başvurular 14 Eylül'den itibaren alınmaya başlandı. Henüz saatler içinde başvurularda patlama yaşandı. Bakan Kurum açıklamasında "Saat 11.15 itibariyle sosyal konut projesine başvuranların sayısının 141 bine yükseldi" dedi.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.