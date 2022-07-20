Avrupa Merkez Bankası faizi 25-50 puan artırırsa ne olur? ECB faizi yükseltirse euro yükselir mi düşer mi? Avrupa Merkez Bankası faizi artırırsa dolar ne olur? Piyasaların merakla beklediği gün geldi çattı... Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED enflasyonla mücadele kapsamında faiz silahını etkili şekilde kullanamaya devam ediyor. FED'den gelen peş peşe faiz artışlarına Avrupa Merkez Bankası temkinli yaklaşmıştı. Ancak Temmuz ayında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da faiz artışını duyurması bekleniyor. Peki ECB faizi artırırsa dolar, euro, altın yükselir mi, düşer mi?

Avrupa Merkez Bankası faizi 25-50 puan artırırsa ne olur? ECB faizi yükseltirse euro yükselir mi düşer mi? Avrupa Merkez Bankası faizi artırırsa dolar ne olur? soruları şu sıralar ülkemizde pek çok kişi tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Dünya piyasaları artan faizler karşısında resesyon riskini fiyatlamaya başladı. ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri sornası FED'in daha güçlü olarak faizleri artırabileceği konuşuluyor. FED'den gelen peş peşe faiz artışları dünya piyasalarını da derinden etkiledi. FED'den gelen faiz artışlarının ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyordu. ECB son toplantılarında faizi sabit tuma yönünde karar almıştı ancak Temmuz ayında ECB'nin faizleri artırmacağı yönünde bir beklenti var.

Avrupa Merkez Bankası faizi 25-50 puan artırırsa ne olur?

FED gibi Avrupa Merkez Bankası'nın da faizlerle ilgili vereceği karar dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Dolardan sonra uluslararası rezerv para olma özelliğine sahip Euro faiz kararından en çok etkilenecek olan para birimi. Avrupa bölgesinde muhtemel faiz artışları nedeniyle piyasadan euro çekilişi hızlanabilir ve bu durumu euronun değerlenmesine neden olabilir.

ECB faizi yükseltirse euro yükselir mi düşer mi?

Ülkemizde de dolardan sonra piyasada en fazla dolaşan para birimi eurodur. AB bölgesi para birimi olan euro dünya genelinde de yaygın kullanımı olan bir paradır. Rezerv para birimleri arasında da ilk sıralarda yer alan euro ECB'nin faiz kararından etkilenebilir. Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri artırmaya gitmesi AB bölgesinde büyümeyi bir mikltar yavaşlatabilir. AB'de yatırımların ve piyasada dolaşan euronun faize dönmesi euronun temel para birimlerine karşı değeri yükseltir.

Avrupa Merkez Bankası faizi artırırsa dolar ne olur?

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışına girtmesinin pek çok muhtemel sonucu olacaktır. İthalat ucuzladığı için artar, euro bölgesinde üretilen ürünlerin dış piyasalarda rekabet gücü zayıflayacağı için de ihracat azalır. Tüm bunların diğer ülkelere de etkisi olacaktır. Ülkemizde de euro bir miktar değerlenebilir. Buna bağlı olarak altın ve dolar da bir miktar değerlenebilir.

ECB faiz artıracak mı?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 11 yıl aradan sonra faizleri artırması bekleniyor. Faiz artışının oranı konusunda ise uzmanlardan değişik yorumlar geliyor. Uzmanlar 25 baz puan faiz artışına kesin gözüyle balıyor. Ancak yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında ECB'nin 50 baz puan faiz artışa gitme olasılığının da oldukça kuvvetli olduğu beliritliyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini belirtirken; ihtiyaç olunması halinde 25 baz puandan daha güçlü bir faiz artırımı yapabileceğini vurgulamıştı.

ECB nedir?

Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank - ECB), Euro bölgesi içinde bulunan 19 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından biridir. 1 Haziran 1998 tarihinde Almanya, Frankfurt genel merkez olmak üzere kurulmuştur. Banka'nın temel görevi, avronun alım gücünü korumak ve avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren başkanlığını Fransız politikacı Christine Lagarde yapmaktadır.

Avrupa Para Birliğine üye olan devletlerin ortak bir para otoritesidir ve Avrupa Birliği ülkelerinin millî merkez bankaları ile merkez bankalarının Avrupa sistemini kurar. Avrupa Birliği kapsamında kendi usulünü kuran bir organdır. Kişilik haklarıyla beraber uluslararası üstü bir kurumdur. 1998 yılında Avrupa ekonomisi ve para birliği kapsamında kurulmuştur. Merkezi ise Frankfurt'ta Euro kulesindedir.

Avrupa merkez bankasının işi ve görevleri 1992'de imzalanan Maastricht Anlaşması'nda çeşitli protokollerle düzenlenmiştir. Düzgün ve verimli bir çalışma için Avrupa Merkez Bankasının siyasi etkiden bağımsız olarak çalışması gerekmektedir.