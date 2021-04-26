AVM'ler kapatıldı mı? AVM'ler hafta içi kapalı mı?

AVM'ler kapatıldı mı? Kısmi kapanma kararından sonra Kabine Toplantısı bir kez daha toplantı. Kabine Toplantısı sonrası ramazan bayramı öncesi alınacak yeni tedbirler açıklanacak. Vaka sayılarında kayda değer bir düşüşün gerçekleşmemesi nedeniyle AVM'lerin kapatılması da dahil birçok yeni kısıtlama hayatımıza girebilir. Peki şu anda AVM'ler hafta içi kapalı mı? AVM'lerin hafta içi de dahil kapanıp kapanmayacağı Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. AVM'ler kapatılırsa AVM çalışanları izinli mi sayılacak? AVM personeli sokağa çıkma yasağında yıllık izinlerinden mi düşecek?

AVM'ler kapatıldı mı? Kısmi kapanma kararından sonra Kabine Toplantısı bir kez daha toplantı. Kabine Toplantısı sonrası ramazan bayramı öncesi alınacak yeni tedbirler açıklanacak. Vaka sayılarında kayda değer bir düşüşün gerçekleşmemesi nedeniyle AVM'lerin kapatılması da dahil birçok yeni kısıtlama hayatımıza girebilir. Peki şu anda AVM'ler hafta içi kapalı mı? AVM'lerin hafta içi de dahil kapanıp kapanmayacağı Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. AVM'ler kapatılırsa AVM çalışanları izinli mi sayılacak? AVM personeli sokağa çıkma yasağında yıllık izinlerinden mi düşecek?

Artan koronavirüs vaka sayıları kısmi kapanmaya rağmen beklenen seviyeye düşmedi. Yaza risk olmadan girilmesi için vaka sayılarının biraz daha alta çekilmesi gerekiyor. Vaka sayılarını düşürmek için de yeni kısıtlamalar hayatımıza girebilir. Bulaş riskinin en fazla olduğu noktalardan biri olan AVM'lerin de kapatılması gündemde.

AVM'ler kapatıldı mı?

Kabine Toplantısı'nda Türkiye ile ilgili yeni kısıtlamalar alınacak mı yoksa mevcut kısıtlamalarla devam mı edilecek buna karar verilecek. AVM'lerin durumu da Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak.

AVM'ler hafta içi kapalı mı?

AVM'ler ile genel bir kapanma durumu söz konusu olduğu zaman AVM'ler hafta içi de kapalı olacak. Ancak AVM'ler şu anda hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için sadece hafta sonu kapalı. Kabine Toplantısı'nda AVM'lerin kapatılması kararı çıkarsa AVM'ler o zaman hafta içi de kapalı olacak.

AVM'ler kaçta kapanıyor?

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter'dan duyurduğu açıklamaya göre AVM ile cadde mağazaları saat 17:00'de, semt dükkanlarının kapanma saatinin de saat 17:30'da olarak güncellendiğini belirtti. Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

AVM çalışanları hafta sonu izinli mi?

Karardan sonra AVM çalışanları da kendi durumlarını merak etmeye başladı. AVM çalışanları hafta sonu izinli mi? AVM'lerin kapalı olmasıyla AVM çalışanları da doğrudan izinli sayılacak. Hafta sonu iki gün izinli olan AVM çalışanları izinlerin yıllık izinden mi düşeceğini sorgulamaya başladı. Peki AVM personeli hafta sonu izinleri yıllık izinden mi düşecek? Market ve AVM çalışanları kısıtlamada işe gitmeyince yıllık izinden mi düşecek? Hukukçular AVM çalışanlarının hafta sonu çıktığı izin yıllık izinden düşürülemez görüşünde.

AVM'ler kapatılınca AVM çalışanları izinleri yıllık izinden mi düşecek

AVM'ler sokağa çıkma yasağı kapsamında hafta sonları kapatıldı. Bu durumda AVM çalışanları da hafta sonu sokağa çıkma yasağında kullanılan izinler yıllık izinden mi düşecek gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Hukukçulara göre AVM'lerin kapalı olduğu dönemde kullanılan izinler yıllık izinden düşemez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.