Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 5 Eylül mü 12 Eylül'de mi göreve başlayacak? 2022-2023 öğretmen 20 bin atama ne zaman derse girecek? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı. Atama kuralarında yerleşen öğretmen adayları göreve ne zaman başlayacaklarını araştırıyor. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında atananlar seminerlere katılacak mı?

Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 5 Eylül mü 12 Eylül'de mi göreve başlayacak? 2022-2023 öğretmen 20 bin atama ne zaman derse girecek? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı. Atama kuralarında yerleşen öğretmen adayları göreve ne zaman başlayacaklarını araştırıyor. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında atananlar seminerlere katılacak mı?

Binlerce öğretmen adayının meakla beklediği atama sonuçları için kura çekilişleri 1 Eylül'de yapıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan öğretmen atama kura çekilişi töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ataması yapılan öğretmenler büyük sevinç yaşarken atanamayanlar da üzüldü ve ek atamaları beklemeye başladı.

Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de başlıyor. Ataması yapılan öğretmenler 12 Eylül'de okullarında göreve başlaması bekleniyor. Ancal okul öncesi ve 1. sınıf öğretmenleri göreve daha erken başlayacaklar. Uyum haftası nedeniyle 5 Eylül tarihlerinde sınıf öğretmenleri ve 1. sınıf öğretmenlerinin göreve başlaması bekleniyor. Öğretmen adaylarının ataması yapılan ile gitmesi ve işlemlerini tamamlaması için önünde bir haftadan uzun bir süre bulunuyor.

5 Eylül mü 12 Eylül'de mi göreve başlayacak?

Öğretmen seminerleri 5-9 Eylül tarihleri arasında yüz yüze yapılacak. Ataması yapılan 20 bin öğretmenin göreve başlama dönemi 5-12 Eylül tarihleri arasında olacaktır.

20 bin öğretmen atama branş dağılımı

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında branş ve kadro dağılımı merak ediliyordu. Atamalarda 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

20 bin atama isim listesi nereden öğrenilir?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli olduktan sonra sonuçlar sisteme yüklenecek. Sisteme sonuçların yüklenmesi biraz zaman alabiliyor. Öğretmen atama sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak.Adaylar atama sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.