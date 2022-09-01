20 bin öğretmen atama taban puanları | 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tavan-taban puanları belli oldu mu? En düşük (minimum) puan kaç?

20 bin öğretmen atama taban puanları belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tavan-taban puanları belli oldu mu? En düşük (minimum) puan kaç? soruları şu sıralar atama bekleyen öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. 20 bin öğretmen ataması kura sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli olurken öğretmen adayları da 2022 yılı 20 bin öğretmen ataması tavan ve taban puanlarını merak edip araştırmaya başladı.

20 bin öğretmen atama taban puanları belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tavan-taban puanları belli oldu mu? En düşük (minimum) puan kaç? soruları şu sıralar atama bekleyen öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. 20 bin öğretmen ataması kura sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli olurken öğretmen adayları da 2022 yılı 20 bin öğretmen ataması tavan ve taban puanlarını merak edip araştırmaya başladı.

20 bin öğretmen atamasına dair süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile başladı. Erdoğan açıklamasında "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." demişti. 20 bin öğretmen ataması takvimi MEB tarafından açıklandı ve atama sürecinde sona gelindi. 1 Eylül tarihinde ise atamalara dair kura çekilişi yapılacağı duyuruldu. Atama bekleyen on binlerce öğretmen de 20 bin öğretmen ataması tavan ve taban puanının kaç olduğunu araştırmaya başladı.

20 bin öğretmen atama taban puanları 2022

20 bin öğretmen atamalarında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapıalcağı açıklandı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Atama tercihleri ise 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. 20 bin öğretmen ataması kura sonuçları da 1 Eylül'de açıklanacak. Henüz kura çekilişi yapılmadı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına dair minimum atama punaları ilerleyen saatlerde ve günlerde açıklanacaktır.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama tavan-taban puanları belli oldu mu?

20 bin öğretmen atamasında yüzde 50'lik kısımın İstanbul'a ayrıldığı açıklanmıştı. 20 bin öğretmen atama tavan-taban puanları ve minimum atama puanları henüz belli olmadı.

20 bin atama branş dağılımı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı hakkında bilgi veren Özer, 99 alanda öğretmen atamasının yapılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branşı sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği olacağını açıkladı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.