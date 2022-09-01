20 bin sözleşmeli öğretmen atama kurası saat kaçta başlayacak? 20 bin öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Öğretmen olmanın hayalini kuranlar 20 bin öğretmen atamalarına başvurularını tamamladı. Öğretmen atamaları tercihleri 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Öğretmen adayları merakla atama kuralarının çekilmesini beklemeye başladı. Peki 2022 20 bin öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta çekilecek? E-devlet kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama kurası saat kaçta başlayacak? 20 bin öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Öğretmen olmanın hayalini kuranlar 20 bin öğretmen atamalarına başvurularını tamamladı. Öğretmen atamaları tercihleri 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Öğretmen adayları merakla atama kuralarının çekilmesini beklemeye başladı. Peki 2022 20 bin öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta çekilecek? E-devlet kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen öğretmenleri sevindirecek açıklamayı geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Erdoğan 20 bin öğretmen alımı için sürecin başladığını duyurmuştu. Öğretmen olmanın hayalini kuran on binlerce kişi 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin başvurularını tamamladı ve atama sonuçlarını beklemeye başladı. Kura yöntemine göre yapılacak olan atama sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı pek çok öğretmen adayı tarafından yakından takip ediliyor.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama kurası saat kaçta başlayacak?

20 bin sözlşemeli öğretmen atamasına dair süreçte sona gelindi. KPSS sınavına giren adaylar alım ypılacağı açıklandıktan sonra 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına başvuruda bulundu. Başvurularını 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlayan on binlerce öğretmen adayı sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonuçları 1 Eylül'de belli oalcak. Kura çekiliş saati ise henüz netlik kazanmadı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kura çekilişine Cumhurbaşkanı Erdopan da katılacak.

20 bin öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de belli olacak. Ataması yapılanların isim listesi ise ilerleyen saatlerde E-Devlet'te yayınlanacak.

Öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır

E-Devlet'e TC kimlik numaları ve şifreleri ile giriş yapan adaylar atama sonuçlarını sorgulayabilir. Ayrıca ataması yapılan adayların kayıtlı telefon numalaralarına da SMS gönderiliyor.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek

Erdoğan müjde vermişti

Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklama ile beklenen öğretmen atamalarına ilişkin müjdeyi vermişti. Erdoğan "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." diye konuşmuştu.