20 bin Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları E-Devlet ne zaman açıklanır? Öğretmen kura sonuçları saat kaçta, kaç saat sonra açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin yeni öğretmen ataması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası müjdesi verilen 20 bin öğretmen atamasında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de sözleşmeli öğretmen atama kura çekilişi yapılıyor.

20 bin Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları E-Devlet ne zaman açıklanır? Öğretmen kura sonuçları saat kaçta, kaç saat sonra açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin yeni öğretmen ataması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası müjdesi verilen 20 bin öğretmen atamasında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de sözleşmeli öğretmen atama kura çekilişi yapılıyor.

20 bin öğretmen atamasına ilişkin ilk müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan Kabine Toplantısı açıklamasında "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." diye konuşmuştu. 20 bin öğretmen atamasında sonuçlar ise 1 Eylül'de açıklanacak.

20 bin Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları E-Devlet ne zaman açıklanır?

Sözleşmeli öğretmen atamaları 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen kuralar sonrası belli olacak. Ancak kura sonuçlarının sisteme girmesi biraz gecikebilir. Kura çekilişlerinin ardından 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

20 bin öğretmen kura sonuçlar saat kaçta?

20 bin öğretmenin atamasının yapılacağı tören Beştepe'de başladı. Saat 12.30'dan sonra başlaması beklenen kura çekilişine göre atananların isimleri ekrana yansıyacak.

Atama sonuçları kaç saat sonra açıklanır?

Sözleşmeli 20 bin öğretmen atamasının kura sonuçları atama işlemlerinin tamamlanmasının ardından internet üzerinden sorgulanabilir. E-Devlet'e kişisel TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan adaylar sonuçları öğrenebilir. Ayrıca ataması yapılan adayların kayyıtlı telefon numarasına da SMS ile bilgilendirme gönderilecek.

20 bin öğretmen atama takvimi

Öğretmen adayları 18-26 Temmuz'da ön başvurularını tamamladı.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alındı, 22 Ağustos sonuçlandı.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alındı.

Atama kura sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

20 bin atama isim listesi nereden öğrenilir?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli olduktan sonra sonuçlar sisteme yüklenecek. Sisteme sonuçların yüklenmesi biraz zaman alabiliyor. Öğretmen atama sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak.Adaylar atama sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

.