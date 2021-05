Asperger sendromu nedir? Elon Musk Asperger sendromlu mu? Elon Musk otizmli mi?

ABD'nin ve Dünya'nın en zenginleri listesinde zirvede bulunan Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk katıldığı televizyon programında Asperger sendromu olduğunu itiraf ederek herkesi şaşırttı. Elon Musk'un itirafından sonra binlerce kişi Asperger sendromu nedir diye araştırmaya başladı. Asperger sendromu otizm mi oluyor? Elon Musk Asperger sendromlu mu? Elon Musk otizmli mi? İşte 'Asperger sendromu nedir' sorusunun yanıtı...

ABD'nin ve Dünya'nın en zenginleri listesinde zirvede bulunan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk katıldığı televizyon programında Asperger sendromu olduğunu itiraf ederek herkesi şaşırttı. Elon Musk'un itirafından sonra binlerce kişi Asperger sendromu nedir diye araştırmaya başladı. Asperger sendromu otizm mi oluyor? Elon Musk Asperger sendromlu mu? Elon Musk otizmli mi? İşte "Asperger sendromu nedir" sorusunun yanıtı...

Dünyanın en zenginleri listesinde bazen zirveye çıkan bazen de ikinciliğe inen Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'tan tarihi bir itiraf geldi. ABD'nin ünlü talk show programı Saturday Nigth Live'a katılan Elon Musk Asperger sendromlu olduğu itirafında bulundu. Açıklamadan sonra milyonlarca kişi Asperger sendromu nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Elon Musk'ın açıklamasından sonra Asprger Sendromu nedir sorusunu herkes tarafından sorulmaya başlandı. Asperger Sendrolmu otizm ile karıştırılabilir. Asperger sendromu, doğuştan gelen veya yaşamın ilk 3-4 yılında ortaya çıkan karmaşık nörogelişimsel bozuklukları ifade eden otizm spektrum bozuklukları grubunun (ASD) en ılımlı ucu kabul edilir. Bir başka deyişle klasik otizmin en hafif formudur. Asperger sendromu (AS) ya da Asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, basmakalıp ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından (OSB) biridir. AS diğer OSB'lerden dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikme olmamasıyla ayrılır. Her ne kadar standart tanı ölçütleri arasında belirtilmemişse de motor sakarlık ve sıra dışı dil kullanımına sıklıkla rastlanır.

Yaygın gelişimsel bozukluklardan biri olan Asperger sendromu tek bir semptomdan çok bir dizi semptom ile ayrılır. Sosyal etkileşimde bozukluklar, stereotipik ve sınırlı ilgi ve eylemler ve bilişimsel gelişimde klinik anlamda önemli olmayan gecikme görülmemesi ile dil becerisinde genel bir gecikme olmamasıyla belirlenir. Dar kapsamlı bir konuyla yoğun ilgilenme, tek yönlü laf kalabalığı, sınırlı vurgu ve tonlama, ve motor sakarlık bu durumda tipik olarak rastlanır ancak tanı için gerekli değildir.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ

Asperger Sendromu ile ilgili araştırma yapan insanlar Asperger Sendromu belirtilerini de merak ediyor. Tipik olarak güçlü sözel dil becerileri ve entelektüel yetenek, Asperger sendromunu diğer otizm türlerinden ayırt eder. İşte Asperger Sendromu belirtileri;

1- Sosyal farkındalık eksikliği Asperger Sendromu'nun en belirgin özellikleri arasındadır.

2- Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği de Asperger Sendromlu bireylerde görünür

3- Asperger Sendromu olanlar arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk çekerler

4- Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak (empati kuramamak) onlar için çok güçtür

5- Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak

6- Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması

7- Vücut dilini anlayamama

8- Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi

9- Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet

10- Ritüellere veya rutine aşırı bağlılık

11- El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar

12- Sakarlık veya koordine olmaya motor hareketler

13- Dinozorlar veya elektrikli süpürge gibi sadece birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi

14- İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek

15- Ses tonunu ayarlamada zorlanma (örneğin; yüksek sesle veya çok hızlı konuşurken aniden alçak sesle veya yavaş konuşma gibi)

16- Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama

OTİZMDEN FARKLARI

Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkmasına karşın, genellikle Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarını diğer bebeklerle aynı sağlıkta geçirir. Otizmde konuşma geriliği varken genellikle Asperger sendromunda konuşmaya başlama ve konuşma normaldir. Bilişsel ve dil gelişimi olarak otizmden ayrılır. Otizmli çocuğa göre Asperger sendromlular nispeten daha konuşkan hatta ilgi duyduğu alanlarda aşırı konuşkandır. Toplumla uyumlu olmadıklarını bilirler, otizmli çocuk bunun farkında değildir.

ASPERGER SENDROMU TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Asperger sendromu tedavi edilir mi sorusunu Asperger Sendromu'nu araştıranların sıkça sorduğu soruların başında geliyor. Asperger sendromu tedavisi, çocuğunuzun diğerleriyle etkileşim yeteneğini geliştirmesi ve böylece toplumda etkin olarak yer alması ve kendine yetmesini sağlamayı amaçlar. Her bir Asperger sendromlu çocuğun belirti sayısı ve yoğunluğu farklıdır, bu yüzden tedavi çocuğun bireysel ihtiyaçları ve ailesinin kaynaklarına göre düzenlenmelidir. Çocuğun gelişimine paralel olarak sürekli ayarlanan eğitim programı okulda sürdüğü kadar evde de devam ettirilmelidir.

ASPERGER SENDROMLU BİREYLE AİLE KURABİLİR Mİ?

Asperger sendromlU bireylerin çoğu evlenir, aile kurar ve çocuk sahibi olabilir. Bunda bir sakınca yoktur.

ASPERGER SENDROMU ÖNLENEBİLİR Mİ?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.