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Afganistan'da yolcu otobüsüne saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Zabul vilayetinde yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

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10.05.2021 11:16:59
Afganistan'da yolcu otobüsüne saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Zabul vilayetinde yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, basına yaptığı açıklamada, Zabul'un Şehri Safa ilçesinin Muska bölgesinde yola tuzaklanan bombanın, sivilleri taşıyan yolcu otobüsünün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını ifade eden Siyal, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını açıkladı.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan