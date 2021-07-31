Aslan balığı hangi illerde, denizlerde var? Aslan balığı zehri öldürücü mü? Türkiye sahillerinde görülmeye başlanan aslan balığı zehirli iğneleri nedeniyle tatilcileri endişelendiriyor. Akdeniz sahillerinde tatile gitmek isteyenler aslan balığı hangi illerde var, hangi sahillerde aslan balığı var gibi soruları sormaya başladı. Veteriner Hekim Gökçe Coşkun aslan balıklarının Akdeniz sahillerinde, Kemer'de kıyıya metre uzaklığa kadar geldiğini belirtti. Peki aslan balığı zehri öldürücü mü? Aslan balığı sokmasında ne yapılmalı?

Aslan balığı hangi illerde, denizlerde var? Aslan balığı zehri öldürücü mü? Türkiye sahillerinde görülmeye başlanan aslan balığı zehirli iğneleri nedeniyle tatilcileri endişelendiriyor. Akdeniz sahillerinde tatile gitmek isteyenler aslan balığı hangi illerde var, hangi sahillerde aslan balığı var gibi soruları sormaya başladı. Veteriner Hekim Gökçe Coşkun aslan balıklarının Akdeniz sahillerinde, Kemer'de kıyıya metre uzaklığa kadar geldiğini belirtti. Peki aslan balığı zehri öldürücü mü? Aslan balığı sokmasında ne yapılmalı?

Balon balığından sonra bir balık türü daha denizlerimizi tehdit etmeye başladı. Aslan balığı zehirli bir tür olduğu için sahilde denize girenleri endişelendiriyor. Vatandaşlar aslan balığının hangi sahillerde hangi denizlerde olduğunu araştırmaya başladı. Peki aslan balığı hangi illerde var?

ASLAN BALIĞI HANGİ İLLERDE, DENİZLERDE VAR?

Veteriner Hekim Gökçe Coşkun insanların sıkça sorduğu Aslan balığı hangi illerde, denizlerde var? sorusuna yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Gökçe Coşkun açıklamasında aslan balığının Türkiye'nin tüm Akdeniz kıyılarında görülmeye başlandığını söyledi. Coşkun açıklamasında şunları dile getirdi: "Küresel ısınmanın etkileriyle Akdeniz'de hızla çoğalarak mevcut ekosistemi tehdit altına alan zehirli dikenlere sahip aslan balıkları, son yıllarda Ege kıyılarında da sıkça gözlemleniyor." Kemer ilçesine bağlı tarihi Phaselis Antik Kenti'nin de aslan balığı kıyıya 5 metre uzaklıkta görüntülendi.

ASLAN BALIĞI SOKMASINDA NE YAPILIR?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş aslan balığı sokmasına karşı vatandaşları uyardı. Ateş aslan balığı sokmasına karşı ne yapılır sorusuna açıklık getirdi. Ateş şunları söyledi: “Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığının sokmasına maruz kalanlar sokulan bölgeyi 40 derece suya batırıp 30 ila 90 dakika arasında bekletsinler. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Ardından en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvursunlar. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen şişlik olduğundan, yaralanan bölge yukarı kaldırılmalı” dedi.

ASLAN BALIĞI NEDİR?

Aslan balığı (Pterois), Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında, Kızıldenizde, mercan kayalıklarda yaşayan zehirli deniz balıklarından oluşan bir cinstir. İnsanlar için tehlike teşkil ederler. Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşarlar.

Yetişkinleri 40 cm uzunluğa değin erişebilirler. Gözlerinin üzerinde ve ağızlarının altında pervane benzeri pektoral yüzgeçlere sahiptirler. Aslan balığı avlanırken bu yüzgeçleri açar ve avını köşeye kıstırır. Kaçma imkanı kalmayan av sonunda balığa yem olur.

Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum zorluğu görülebilir, hatta ölüme bile neden olabilir.

TÜRKİYE'YE SÜVEYŞ KANALINDAN GİRDİ

Batı Indo-Pasifik bir türdür, Türkiye sularına gireli 1-2 yıl olmuştur. Türkiye sularına Süveyş Kanalı vasıtası ile giriş yapmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.