ASAP Rocky Rihanna'yı aldattı mı ? ASAP Rocky Rihanna'yı kiminle aldattı ? I Süpriz ihanet iddiası...

Yakın zamanda kız bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Rihanna şok iddia ile sarsıldı. Rihanna'nın eşi ASAP Rocky'nin aileye yakın ünlü şarkıcıyı aldattığı öne sürüldü. Sosyal medyada haberin yayılmasının ardından birçok kişi bu ismin kim olduğunu merak ediyor. Peki, ASAP Rocky Rihanna aldattı mı ? ASAP Rocky'in Rihanna'yı aldattığı iddia edilen kişi kimdir? İşte detaylar...

Rapçi ASAP Rocky ile iki yıldan uzun süredir bir birliktelik yaşayan Rihanna, doğum süreci hakkında yöneltilen sorularda, kendisini çok yorgun hissettiğini ve vücudun ona sürekli uyuması gerektiğini söylemişti. Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda hamilelik sürecini Extra'ya anlatmıştı. Daha önce böyle bir durum içinde olmadığı belirten ünlü şarkıcı sürecin zor olduğunu söyledi.

'Şuan uyuman gerekiyor'

Kendisini nasıl hissettiği hakkında gelen bir soruda ise dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.

'Halen aynı kişiyim'

Hamilelik sürecinde giyim ve tercih ettiği kıyafetler nedeni ile eleştri yağmuruna tutulan Rihanna, "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim" dedi. Yeme içme alışkanlıklarında bazı değişiklikler yaşadığını ifade eden çiçeği burnunda ünlü, " Normalde tatlıyı pek sevmem ama bana çikolatalı bir donut getirirsen kalbimi kazanırsın" ifadesini kullanmıştı.

Neden hamileliğimi saklayayım ki?

Kız bebek bekleyen ve altı aylık hamile olan Rihanna, ayrıca "Hamile bir kadın için 'uygun' sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?" diyerek, stiline getirilen eleştirilere cevap vermişti.

ASAP ROCKY RİHANNA'YI ALDATTI MI?

Tüm bu telaşın ve bekleyişin içinde ünlü şarkıcı hiç beklemediği bir haber aldı. Eşi ASAP Rocky'in Rihanna'ya ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile ihanet ettiği ileri sürüldü. Dedikoduların ardından Rihanna, Muaddi'yi Instagram hesabından takipten çıktı.

Barbadoslu şarkıcının, Asap Rocky ve Amina Muaddi'yi birlikte yakaladığı söylentisi de ortaya atıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı da yaptığı paylaşımda ASAP Rocky ve Rihanna'nın ayrıldığını, bunun sebebinin de Amina Muaddi olduğunu belirtti.

Aynı kullanıcı, rapçi ile tasarımcının ilişkisinin yeni olmadığını ve yıllardır görüştüklerini de açıkladı. Çıkan haberlerin ardından taraflar henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.

