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TIMETURK / GENEL / Ağlamak abdesti bozar mı? Gözyaşı abdesti bozar mı? Ağlayan kişinin abdesti bozulur mu? (Diyanet)

Ağlamak abdesti bozar mı? Gözyaşı abdesti bozar mı? Ağlayan kişinin abdesti bozulur mu? (Diyanet)

Ağlamak abdesti bozar mı? Gözyaşı abdesti bozar mı? Ağlayan kişinin abdesti bozulur mu? Namaz için abdest alan vatandaşlar abdesti bozan durumların neler olduğunu merak ediyor. Abdestliyken ağlayan ve gözyaşı döken bir kişi orucunun bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Diyanet bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-04-15 14:33:53
Ağlamak abdesti bozar mı? Gözyaşı abdesti bozar mı? Ağlayan kişinin abdesti bozulur mu? (Diyanet)
Ağlamak abdesti bozar mı? Gözyaşı abdesti bozar mı? Ağlayan kişinin abdesti bozulur mu? Namaz için abdest alan vatandaşlar abdesti bozan durumların neler olduğunu merak ediyor. Abdestliyken ağlayan ve gözyaşı döken bir kişi orucunun bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Diyanet bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ağlamak abdesti bozar mı?

Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Mergınanî, el-Hidâye, II, 4,5).

Namaz esnasında ağlamak namaza zarar verir mi?

Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.

Abdest alırken niyet etmek farz mıdır?

Abdest alırken niyet etmek, Hanefî mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır. Hanefîler, abdest âyeti olarak bilinen âyette (Mâide, 5/6) emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Öte yandan abdest gibi namazın şartlarından olan ‘necasetten taharet' ile ‘setr-i avret'te niyetin zorunlu olmayışı ve abdestin bazı ibadetlere bir vesile olup kendi başına müstakil bir ibadet sayılmayışı da Hanefilere göre abdestte niyetin farz olmadığını gösterir (Kâsânî, Bedâî', I, 19-20; Merğînânî, el-Hidâye, I, 103-104; Aliyyü'l-kârî, Fethu Bâbi'l-‘İnâye, I, 55-56).

Diğer mezhepler ise, Cenab-ı Hakk'ın “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti.” (Beyyine, 98/5) âyeti ile Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Bütün ameller niyetlere bağlıdır…” (Buhârî, Bed'u'l-vahy, 1; Müslim, İmâre, 155) hadisinden hareketle her ibadette olduğu gibi abdestte de niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, Muğnî'l-muhtâc, I, 86).

İdrar yapan bir kimse belli bir süre geçmeden abdest alabilir mi?

İdrar yaptıktan sonra, şahsa, şartlara ve hatta yaşa bağlı olarak az veya çok sızıntı gelebilir. Bu sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre beklemek uygun olur. Bu beklemeye istibrâ denir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 558).
İstibrâ, yürümek, öksürmek, hareket etmek vb. yollarla yapılabilir.
Küçük abdestini bozduktan sonra istibrâ yapmadan abdest alan kişiden abdestten sonra akıntı gelirse abdesti bozulur ve yeniden abdest alması gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 106-107). Ayrıca temizlik iyi yapılmadığı takdirde geriye kalan idrar sızıntısı elbiseye bulaşacak ve belli bir orana ulaşacak olursa (avuç ayası kadar bir alanı kaplaması) namazın sıhhatine engel olur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 110-111).
İdrar yaptıktan sonra sızıntısı olmayan kişilerin, beklemeden hemen abdest almalarında bir sakınca yoktur. İstibrâ ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti gösteren kişinin, yersiz düşünce ve vesveseye itibar etmemesi gerekir.

Abbest nedir?

Abdest Müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Kur'ana göre her namazın yanında bedensel temizlenme amacıyla belli organları yıkamak (gasil) ve meshetmek şeklinde anlatılır. Suyun abdeste uygun olması önemlidir. Su abdeste tadı, bulanıklığı ve kokusunun olağan olması ile uygun olmaktadır.
Uyumak abdesti bozar mı? Uyuyan kişi yeniden mi abdest almak zorunda? Uyku abdesti bozar mı?
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