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Areka palmiyesi bakımı nasıl olmalı?

Son yılların gözde bitkilerinden areka palmiyesinin bakımının nasıl olması gerektiğini tüm püf noktalarıyla birlikte sizler için araştırdık...

1 Saat Önce
2022-01-18 23:42:03
Areka palmiyesi bakımı nasıl olmalı?


Areka palmiyesi, son zamanların gözde ev bitkilerindendir. Şık bir görünüme sahip olan bu bitki evlere hoş bir hava katar. Onu yetiştirmek için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekir.

Areka palmiyesi tabanından birden fazla gövde çıkan, kelebek palmiyesi olarak da bilinen bir bitkidir. İnce uzun ve sıralı yaprakları vardır. Bu sayede kolay bir şekilde ayırt edilebilir. Bu bitki, nemli ve sıcak ortamlarda kolay bir şekilde yetişme imkanı bulur. Köklere doğru indikçe yaprak genişliği küçülür, uçlara doğru ise yaprak genişliği büyümektedir.

Areka palmiyesi bakımı nasıl yapmak gerekir?

Areka palmiyesi için toprak seçerken torf bakımından zengin toprakları tercih etmelisiniz. Mineral bakımından zengin topraklarda çok daha elverişli bir şekilde yetişen areka palmiyesinin toprağına ara ara vitaminlerle destek sağlayabilirsiniz.

Areka palmiyesi için seçeceğiniz saksı çok büyük veya çok küçük olmamalıdır. Bitkinize veya fidelerinize uygun boyutta saksı seçmeli, daha sonra bitkiniz büyüdükçe saksı boyutunu büyütmelisiniz. Ortalama 1,5-2 yılda 1 defa olacak şekilde saksı değiştirmeniz yeterli gelecektir. Her defasında kullandığınız saksı boyutundan bir numara büyük saksı tercih etmeniz gerektiğini unutmayın.

Areka palmiyesini susuz bırakmamalı fakat fazla da sulamamalısınız. Bunun için toprağı elinizle kontrol etmeli, toprağı nemli kalacak şekilde sulama gerçekleştirmelisiniz. Sıcak havalarda daha sık bir şekilde, soğuk havalarda ise haftada 1 defa olacak şekilde sulamanız yeterli olacaktır. Sulamayı mümkün olduğu kadar günün aynı saatlerinde yapmaya özen göstermeniz ve dinlenmiş su kullanmanız verimliliği artıracaktır.

Areka palmiyesi sıcağı sever. Bu yüzden onu evinizde veya ofisinizde bir yere koyarken dikkatli olmalısınız. Bol miktarda güneş ışığı alabileceği pencere kenarı alanlara yerleştirmeniz doğru olacaktır. Her defasında aynı kısmın güneş almasının önüne geçmek için saksıyı günden güne hafif bir şekilde döndürüp yapraklarının hepsinin güneş ışığını rahat bir şekilde almasını sağlamanız gerekir. Soğuk havaları sevmeyen bir bitki olduğu için -5 santigrat derecenin altında sıcaklıklarda bulundurmamaya özen göstermelisiniz. .

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