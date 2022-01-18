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TIMETURK / EĞİTİM / Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu görüşüldü

Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu görüşüldü

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında sunumları dinledi.

1 Saat Önce
2022-01-18 23:31:14
Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonu görüşüldü

TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki çalışmalara ilişkin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Proje Direktörü Levent Özil ile beraberindeki heyetin sunumunu dinledi.

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Türkiye'de göç ve uyum konusunda, çocukların okullara entegrasyonunda Bakanlığın çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Sığınmacı çocukların Türkçe eğitimine ağırlık verdiklerini aktaran Yılmaz, "Çünkü okullarımızda içinde bulundukları şartlara göre dersleri tam olarak anlamaları, öğrenmeleri için Türkçe eğitim bizim için oldukça önem arz etmekte. Ancak, çocukların gerek kendi ana dilleri olan bulundukları coğrafyada yetişmeleri sebebiyle öğrendikleri Kürtçe veya Arapça gibi dilleri de seçmeli olarak okullarında okuyabilirler, böyle bir imkan var. Hem ilkokullarda hem de ortaokullarda bu dersleri seçmeli olarak alabiliyorlar. Aile ortamında da bu dilleri öğrenebiliyorlar. Biz asıl çocukların entegrasyonunun sağlanması için okula uyum, topluma uyum, sosyal hayata uyumda Türkçe üzerinde duruyoruz" açıklamasında bulundu.

Proje Direktörü Levent Özil ise projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşık 12 birimimizle birlikte 26 ilde yaklaşık 750 bin öğrenciye hitap eden bir proje. Proje yapısında Danışma Kurulumuz, yine Kalite ve Süreç Yönetimi birimimiz, İç Kontrol birimimiz ve illerde bulunan koordinasyon ekiplerimizle büyük bir yapıya sahibiz." DHA .

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