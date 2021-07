Kurban bayramı arefesinin gelmesiyle birlikte birçok kişi arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? sorsunun cevabını aramaktadır. Mukaddes sayılan günlerden biri olan Arefe gününü birçok müslüman ibadet ederek geçirmek istemektedir. Bu sebeple birçok müslüman 1000 ihlas okumanın faziletini öğrenmek istemektedir. Peki arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunmalı?

Her bayramdan önce bayramın habercisi olan arefe gününde birçok müslüman bu günü manevi anlamda değerlendirmek ister. Bu sebeple arefe gününde günlük namaz ibadetlerinin yanı sıra normal zamanlarda yapılmayan başka ibadetlerde yapılır. Bunlardan biride Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V)'in bir hadisinde geçen arefe günü 1000 ihlas suresi okumaktır. İşte tüm detayları ile arefe günü 1000 ihlas okumak ve bu ibadetin faziletleri…

Arefe günü 1000 ihlas okunur mu?

Hz.Muhammed (S.A.V) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur (Ebu-ş şeyh).” Bu sebeple birçok müslüman tarafından bu hadise mahzar olabilmek için arefe günü 1000 ihlas okunur.

İhlas Suresi anlamından da anlaşılacağı gibi Allah'ın tekliğine, eksiksizliğine, tüm varlıkların ona muhtaç olduğuna ve onun asla ve kat'a hiçbir kişiye veyahut nesneye muhtaç olmadığına, doğmadığına ve doğurulmadığına ve hiçbir şekilde bir denginin olmadığına ve olmayacağına vurgu yapar. Bu sure vasıtasıyla Allah tüm müslümanlara eşsizliğini göstererek, müslümanların bunu sık sık hatırlamasını sağlar. Kısa surelerden olduğu için müslümanlar tarafından günlük namazlarda sıklıkla kullanılan bu sure, insanın Allah karşısındaki acziyetini görmesi içinde önemli bir suredir. İnsanın her halükarda tek olmadığı, kusurlarının olduğu, muhtaç olduğu, doğduğu ve bir anne tarafından doğurulduğu ve denginin olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, ihlas suresi vasıtasıyla insanın ilah pozisyonuna geçemeyeceği ve tek ilahın yalnızca Allah olabileceği görülmektedir.

İhlas suresinin okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresinin anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

İhlas suresinin faziletleri nelerdir?

Yukarıda da değinildiği gibi Allah'ın sonsuz güç ve kudret sahibi, insanın ise aciz ve muhtaç kullar olduğunun anlaşıldığı ihlas suresinin faziletleri de vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) şu hadislerinde ihlas suresinin faziletlerine değinmiştir:

“Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1)”

“Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü'l-Kur'ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546) (Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu hadisi, ihlas suresini çok sevdiği için namazlarında sıklıkla kullanan bir sahabe için söylemiştir)

Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu konu ile alakalı şu hadis-i şeriflerde arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletlerine değinmiştir:

“Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur (Ebu-ş şeyh).”

“Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir."

Bu hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı gibi arefe günü bin ihlas okumak oldukça güzel bir ibadettir. Bunun yanı sıra okunan ihlas suresinin anlamının da idrak edilmesi oldukça elzemdir.

