Daniel Radcliffe kimdir? Daniel Radcliffe filmleri hangileri? Harry Potter film serisi ile milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Daniel Radcliffe'in kim olduğu sinema severler tarafından merak ediliyor. Daniel Radcliffe Harry Potter'da oynadığı zamanlarda çocuktu, ancak şimdi genç bir adam oldu. Daniel Radcliffe aradan geçen yıllarda bir çok yapımda daha rol almıştır. Peki Daniel Radcliffe filmleri hangileri? Daniel Radcliffe hangi filmlerde oynamıştır?

Daniel Radcliffe kimdir? Daniel Radcliffe filmleri hangileri? Harry Potter film serisi ile milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Daniel Radcliffe'in kim olduğu sinema severler tarafından merak ediliyor. Daniel Radcliffe Harry Potter'da oynadığı zamanlarda çocuktu, ancak şimdi genç bir adam oldu. Daniel Radcliffe aradan geçen yıllarda bir çok yapımda daha rol almıştır. Peki Daniel Radcliffe filmleri hangileri? Daniel Radcliffe hangi filmlerde oynamıştır?

Daniel Radcliffe kimdir?

Daniel Radcliffe 23 Temmuz 1989'da Londra'da dünyaya gelmiştir. Daniel Radcliffe İngilizdir. Daniel Radcliffe Harry Potter filmlerindeki Harry Potter karakteri ile akıllara kazınmıştır. Daniel Radcliffe 2001'den 2011'ye kadar 8 Harry Potter filminde rol almıştır. Radcliffe'in annesi Yahudidir.

Radcliffe, 1999 yılının Aralık ayında ilk oyunculuk deneyimini, Charles Dickens'ın bir romanı olan David Copperfield'ın uyarlamasında genç bir çocuğu canlandırarak yaşamıştır. Film iki parça halinde BBC'de yayınlanmıştır.

Daniel Radcliffe Alan Radcliffe ve Marcia Gresham'ın oğludur.

Daniel Radcliffe tek çocuktur. Daniel Radcliffe'in annesi de kendisi gibi oyuncudur.

Daniel Radcliffe 2000 yılında Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı filmlerde oynamaya hak kazanmıştır. Efsane haline gelecek Harry Potter serisinin başrol karakteri artık belli olmuştur.

Harry Potter serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan sonra ikinci filmde de (Harry Potter ve Sırlar Odası) Radcliffe Harry Potter karakterini canlandırmıştır.

Ardından Radcliffe Harry Potter serisinin devam filmlerinde oynamıştır. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004), Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005), Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Temmuz 2007) dır. 15 Temmuz 2009'da vizyona giren Harry Potter ve Melez Prens, Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010) ve son olarak Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2'dir. Harry Potter karakterini Radcliffe canlandırmıştır.

Daniel Radcliffe filmlerden bir servet kazanmıştır. Daniel Radcliffe İngilterede'ki en zengin 33. kişidir.

Daniel Radcliffe filmleri

2001 Panama Terzisi

2001 Harry Potter ve Felsefe Taşı

2002 Harry Potter ve Sırlar Odası

2004 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

2005 Harry Potter ve Ateş Kadehi

2007 Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

2009 Harry Potter ve Melez Prens

2010 Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

2011 Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

2012 Siyahlı Kadın

2013 Sevdiklerini Öldür

2013 Horns

2013 What If?

2015 Aşk Kazası

2015 Victor Frankenstein

2016 Çakı Gibi

2016 Sihirbazlar Çetesi 2

2016 Köstebek

2017 Lost in London

2017 Jungle

2018 Yük Hayvanı

2019 Guns Akimbo

2019 Playmobil: The Movie

2020 Escape from Pretoria

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