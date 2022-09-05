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TIMETURK / GENEL / Aras Bulut İynemli saçına ne oldu? Saçını ve bıyığını neden sarıya boyadı? Aras Bulut İynemli Atatürk'ü mü canlandıracak? Dizi ne zaman çıkacak?

Aras Bulut İynemli saçına ne oldu? Saçını ve bıyığını neden sarıya boyadı? Aras Bulut İynemli Atatürk'ü mü canlandıracak? Dizi ne zaman çıkacak?

Aras Bulut İynemli saçına ne oldu? Saçını ve bıyığını neden sarıya boyadı? Aras Bulut İynemli Atatürk'ü mü canlandıracak? Dizi ne zaman çıkacak? Rol aldığı reklam filminde bıyıklarının rengi ve saçını kapatması ile dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yeni bir proje ile ekranlara geleceği öğrenildi. Disney+'ta yayınlanacak olan Atatürk dizisinde Atatürk'ü canlandıracak olan genç oyuncu imaj değiştirdi.

3 Saat Önce
2022-09-05 14:22:15
Aras Bulut İynemli saçına ne oldu? Saçını ve bıyığını neden sarıya boyadı? Aras Bulut İynemli Atatürk'ü mü canlandıracak? Dizi ne zaman çıkacak?

Aras Bulut İynemli saçına ne oldu? Saçını ve bıyığını neden sarıya boyadı? Aras Bulut İynemli Atatürk'ü mü canlandıracak? Dizi ne zaman çıkacak? Rol aldığı reklam filminde bıyıklarının rengi ve saçını kapatması ile dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yeni bir proje ile ekranlara geleceği öğrenildi. Disney+'ta yayınlanacak olan Atatürk dizisinde Atatürk'ü canlandıracak olan genç oyuncu imaj değiştirdi.

Birbirinde başarılı projelerde rol alan ve performansı ile adından ıkça bahsettiren Aras Bulut İynemli'nin son hali merak konusu oldu. Daha önce "Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi yapımlarda göserdiği oyunculuk performansı ile tüm dünya çapında beğeni toplayan Aras Bulut İynemli yeni imajı çok konuşuldu.

Aras Bulut İynemli saçına ne oldu?

Genç oyuncu bir reklam filminde saçlarını şapka ile sakladı. İzleyiciler Aras Bulut İynemli'nin saçına ne oldu? sorusunu sormaya başladı. Başarılı oyuncu dev bir proje için saç rengini değiştirdi.

Saçını ve bıyığını neden sarıya boyadı?

Disney+'da yayınlanacak olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan dizide İynemli Atatürk'ü oynayacak. Başarılı oyuncu rol için saçlarını ve bıyıklarını boyattı. Değişimi gözlerden kaçmayan İynemli'nin yeni projesi yakın zamanda ekranlara gelecek.

Aras Bulut İynemli Atatürk'ü mü canlandıracak?

Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli Disney+ için hazırlanan yeni projede Atatürk'ü canlandıracak. İynemli Atatürk rolü için geçtiğimiz aylarda, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" demişti.

Dizinin diğer oyuncuları kim?

Atatürk rolünde Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım rolünde Songül Öden yer alırken Ali Rıza Efendi rolünde de Mehmet Günsür olacak. Diziye son olarak ise Sarp Akkaya katıldı. Akkaya, Enver Paşa'yı canlandıracak.

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