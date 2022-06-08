Komedyen Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri beyaz perdede büyük başarı gösterdi. En son altıncısı gösterime giren Recep İvedik serisinin yeni filminden ilk kare geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaşılmıştı. Filmi sabırsızlıkla bekleyen Recep İvedik hayranları Recep İvedik 7 Disney+'ta mı yayınlanacak? Recep İvedik 7 ne zaman Disney Plus'ta başlayacak? Recep İvedik 7 hangi kanalda olacak? sorularına yanıt arar oldu. Recep İvedik 7'nin sinemada değil dijital platformda yayınlanacağı belirtildi.

2008 yılında başlayan Recep İvedik serisinin 7. filminin hazırlıklarına başlandı. Recep İvedik hayranlarının merakla beklediği yeni filmden ilk kara geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Recep İvedik filmi gişede büyük başarı elde etmişti. Recep İvedik 7'nin de sinemada olması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Recep İvedik 7 Disney+'ta mı yayınlanacak?

Disney+ 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlıyor. Dünyada milyonlarca üyeye sahip olan The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Türk yapımlarına da ağırlık vermeye başladı. Disney Plus'ın son bombası ise Recep İvedik oldu. Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları kıran komedi serisinin yedinci filmi, sinema salonlarına uğramadan, doğrudan Disney Plus üzerinden izleyici ile buluşacak.

Recep İvedik 7 ne zaman Disney Plus'ta başlayacak?

Recep İvedik 7'nin çekimlerine henüz yeni başlandı. Filmin 2023 gibi Disney Plus'ta gösterime girmesi bekleniyor.

Recep İvedik 7 hangi kanalda olacak?

Milyonlarca hayranı olan Recep İvedik'in son filmi dijital platform Disney+'ta yayınlanacak.

Recep İvedik dizi mi oluyor?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Recep İvedik sadece film değil, dizi versiyonuyla da Disney Plus'ta seyirci karşısında olacak.

Recep İvedik hakkında

Recep İvedik, 21 Şubat 2008'de vizyona giren, Şahan Gökbakar'ın oynadığı sinema filmi. Recep İvedik karakterinin TV'de tutmasının üzerine çekilmiştir. Fragmanı, Mart 2008 itibarıyla YouTube adlı video paylaşım sitesinde yaklaşık 5 milyon 750 bin kez izlenen film, topladığı büyük ilginin ardından 21 Şubat 2008'de 230 kopyayla vizyona girmiştir. İlk üç gününde 791.536 kişi tarafından izlenen Recep İvedik, Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşmiştir. 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenmiştir.

2008 tarihli ilk Recep İvedik filmi ile başlayan komedi serisinin her filmi gişede büyük başarı gösterdi. Serinin son filmi Recep İvedik 6, 2019 yılının sonbaharında vizyona girdi. İzleyiciler tarafından, serinin önceki filmleri kadar beğenilmeyen altıncı film, toplamda yaklaşık 4 milyon izleyiciye ulaşmasına rağmen, serinin diğer filmlerinin gerisinde kaldı.

Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin seyirci ile Recep İvedik 5, ikinci sırasında 7 milyon 369 bin seyirci ile Recep İvedik 4 yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi Recep İvedik 3 ise 3 milyon 326 bin seyirciyle 29. sırada yer alıyor. .